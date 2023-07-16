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MLB／張育成開轟隔天沒上…紅襪內野塞爆 教頭：很酷

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張育成 美聯社資料照
張育成 美聯社資料照

旅美台將張育成昨天在9局上開轟助陣，然而今天未被排入出賽名單，紅襪隊將游擊防區換上今年頻頻失誤的赫南德茲（Kike Hernandez），內野名單塞爆，總教練柯拉（Alex Cora）說：「這是很酷的事。」

紅襪隊今天對陣小熊隊，張育成全場坐滿板凳，而紅襪隊輸在投手，先發的派克斯頓（James Paxton）僅投3局狂失6分，包含3局下被貝林傑（Cody Bellinger）敲出的滿貫砲，以4：10不敵小熊，中斷6連勝。

赫南德茲今天在守備上沒有失誤，全場2打數無安打另有1次四壞保送，不過他賽前在游擊防區一共出現14次失誤，其中12次是傳球失誤，另有1次傳球失誤是守游擊時發生。

旅美台將張育成昨天在9局上開轟助陣，然而今天未被排入出賽名單，而是將游擊防區換上今年頻頻失誤的赫南德茲（Kike Hernandez）。 歐新社資料照
旅美台將張育成昨天在9局上開轟助陣，然而今天未被排入出賽名單，而是將游擊防區換上今年頻頻失誤的赫南德茲（Kike Hernandez）。 歐新社資料照

柯拉對赫南德茲鎮守游擊具有信心，「一個月前我們就已經對他有信心，他在游擊這1個月守得不錯，雖然有把他往其他位置移動，但還是對他有信心，他有找到修正的方向，而我認為有收到效果，所以我對他今天守游擊沒有任何問題。」

只不過加入赫南德茲後，紅襪隊內野人才過剩，光是中線就有張育成、阿洛尤（Christian Arroyo）、透納（Justin Turner），以及在傷兵名單等待歸隊的雷耶斯（Pablo Reyes）、史托瑞（Trevor Story）。

「這是很酷的事。」柯拉認為球隊現在具有很多選擇，這是過去兩年沒有出現過的，代表有更多好球員可以勝任不同任務，「我們需要做出困難的選擇。」

赫南德茲 紅襪 張育成

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