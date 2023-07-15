MLB／達比修有復活繳超優質先發 率教士擊敗費城人

美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士今天迎戰費城費城人，日本籍強投達比修有先發6局被敲5安失1分，打線也助陣扛出4發全壘打，終場教士以8比3擊潰費城人，達比修有奪本季第6勝。

教士打線在客場發揮十足火力，陣中重砲塔提斯（Fernando Tatis Jr.）和蘇鐸（Juan Soto）分別擊出兩分砲，桑傑士（Gary Sanchez）及馬查多（MannyMachado）也分別敲出陽春砲。

達比修有今天主投6局被敲5安掉1分，送出9次三振、2次保送，防禦率降至4.65，並拿下個人本季第6場勝投。

教士擊敗費城人取得近來的3連勝，本季例行賽戰績來到44勝47敗，在國家聯盟西區排第4名。

費城人打線方面，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）扛出陽春砲，波姆（Alec Bohm）擊出雙安貢獻一分打點。

費城人輸球後吞下近期3連敗，本季例行賽戰績來到48勝42敗，在國家聯盟東區排第3名。