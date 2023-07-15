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MLB／大谷又是手指出狀況退場 太空人：今晚不像真正的他

中央社／ 洛杉磯14日綜合外電報導
大谷第六局投出保送後提前退場，原來是手指又出狀況。 美聯社
大谷第六局投出保送後提前退場，原來是手指又出狀況。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平今天雖敲出兩安，但先發只投5局卻狂失5分，其中4分為責失，終場天使5比7不敵來訪的休士頓太空人。

美聯社指出，大谷最近連續3場先發，都是在手指有傷的情況下退場。

隨天使近期戰績直直落，也讓大谷的未來在交易截止日前充滿不確定性。

大谷今天擔任天使的先發投手並打第2棒。此役他用94球投5局，送出7次三振、3個保送，被打5支安打丟掉5分，有4分是自責失分，目前投球成績7勝5敗、防禦率3.50；此役他5打數2安打，另外吞下兩次三振，打擊率3成03。

大谷在6局時投球的右手手指出現問題，在諮詢防護員意見後退場。他在明星賽前最後一次先發，就是因為手指起水泡退場，上個月還有指甲裂開的問題。

大谷表示這次的傷有多嚴重「還很難說」。

天使總教練尼文（Phil Nevin）說：「我只是覺得第6局時有點不對，在大谷投出保送後，我發覺有點不對勁，所以想檢查一下，他也提到手指有點怪怪的。（手指）撐不太開，但（指甲）沒有折斷，也沒有類似的情況，但我們當下就覺得讓他退場是較好的決定。」

太空人總教練貝克（Dusty Baker）在談到大谷時說：「今晚，他有點不像真正的大谷，不知道（手指）水泡是不是還困擾著他，但他沒投出平時會出現的一些球路。任何時候你能從大谷手上拿下5分都是好事，只是今天他太不像他了。」

天使 明星賽

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