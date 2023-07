MLB／百年來第8次！守護者奈勒兄弟同局開轟

親兄弟同隊同場開轟不是新鮮事,但同局開轟就很特別了!守護者兄弟檔B.奈勒(Bo Naylor)與J.奈勒(Josh Naylor)今天對遊騎兵之戰,就寫下史上第8次兄弟「同場同局」開轟紀錄,

本日守護者與遊騎兵的比賽中,波‧奈勒(Bo Naylor)在三局上先抓住葛瑞(Jon Gray)的內角變速球,將球轟出右外野,形成兩分砲。兩人出局後,輪到哥哥賈許‧奈勒(Josh Naylor)站上打擊區,結果他也將一顆滑球送出右外野,轟出另一支兩分砲,完成「兄弟同局開轟」的壯舉。

Hug me, brother!



Bo and Josh Naylor just hit 2-run homers in the same inning! 🤯 pic.twitter.com/1qclxpamO9