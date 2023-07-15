MLB／百年來第8次！守護者奈勒兄弟同局開轟
親兄弟同隊同場開轟不是新鮮事，但同局開轟就很特別了！守護者兄弟檔B.奈勒（Bo Naylor）與J.奈勒（Josh Naylor）今天對遊騎兵之戰，就寫下史上第8次兄弟「同場同局」開轟紀錄，
本日守護者與遊騎兵的比賽中，波‧奈勒（Bo Naylor）在三局上先抓住葛瑞（Jon Gray）的內角變速球，將球轟出右外野，形成兩分砲。兩人出局後，輪到哥哥賈許‧奈勒（Josh Naylor）站上打擊區，結果他也將一顆滑球送出右外野，轟出另一支兩分砲，完成「兄弟同局開轟」的壯舉。
Hug me, brother!— MLB (@MLB) July 15, 2023
Bo and Josh Naylor just hit 2-run homers in the same inning! 🤯 pic.twitter.com/1qclxpamO9
攜手寫下守護者隊史第一次「兄弟同局開轟」的弟弟B.奈勒說：「這真的很特別，我們兄弟倆過去就曾談論過這件事，甚至拿此開玩笑，看到它真的發生了實在很瘋狂。」接著他也還原當下心情，「當我敲出全壘打後，你可以看到哥哥非常替我開心，而當他沒多久也接力開轟後，我是第一個在跑出休息區迎接他的人，能和他分享這時刻真的很酷！」
這是史上第31次兄弟同場開轟，由13對手足創造，其中厄普頓兄弟檔(B.J. and Justin Upton)在勇士時期就包辦了6次，最近一次也是這對兄弟在2014年4月初時上演，而且是「背靠背」開轟。
至於兄弟「同隊同局開轟」就很稀有了，官網根據《Elias Sports Bureau》的數據，奈勒兄弟攜手締造自1900年以來的史上第8次紀錄。
可惜兄弟同心未帶來勝利，守護者4：3領先在第七局大崩盤，牛棚在2局內被打爆丟掉9分，最終以4：12遭遊騎兵痛宰。
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