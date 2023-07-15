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MLB／6局投到一半就退場 大谷翔平自己也搖頭

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
投手大谷今日第6局投到一半就提前退場，還搖搖頭表達不滿意，這是他連續2場先發都僅投5局 美聯社
投手大谷今日第6局投到一半就提前退場，還搖搖頭表達不滿意，這是他連續2場先發都僅投5局 美聯社

投手大谷拉警報，大谷翔平今天扛起大聯盟明星賽後天使隊首戰先發，然而第6局投到一半就提前退場，還搖搖頭表達不滿意，這是他連續2場先發都僅投5局，前一次是因為右手中指起水泡。

大谷翔平今天對太空人隊擔任先發「第2棒、投手」，首局被敲2安但力保不失，2局上開始演出6上6下，雖然打線幫忙攻下2分，然而4局上大谷卻遇到麻煩，開局觸身球、四壞、四壞形成滿壘，讓太空人隊靠著安打、推進攻下2分，被追平比數。

5局上大谷還沒回穩，1出局後被布萊格曼（Alex Bregman）、塔克（Kyle Tucker）連敲2安丟掉1分，加上下個打席三壘手的失誤，又多掉1分。

6局續投，大谷對祖克斯（Corey Julks）投出四壞保送後，教練團與防護員上場觀察大谷狀況，很快決定換投，大谷邊搖頭邊走下投手丘。

太空人隊在6局上攻下3分再次領先，大谷留下的跑者也變成分數，今天先發成績是5局被敲5支安打，掉5分（4分責失），另有7次三振、3次四壞、1次觸身球，帶著敗投候選人身份退場。

這是大谷連續2場都僅投5局就退場，6月28日大谷就曾因右手中指指甲斷裂而投到6.1局就下場，而7月5日則是同樣右手中指起水泡而提前退場。

中間經過明星賽9天休息，賽前總教練尼文（Phil Nevin）才掛保證，「大谷昨天投過牛棚，右手指甲跟水泡都沒問題，狀況比之前更好。」結果大谷還是提前退場。

明星賽 大谷翔平

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