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MLB／「大谷會左手投球也不意外」 基特稱天使交易可能性低

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
前洋基隊名將基特（Derek Jeter）認為天使隊交易大谷的可能性很低。 美聯社
前洋基隊名將基特（Derek Jeter）認為天使隊交易大谷的可能性很低。 美聯社

大聯盟明星賽前後大谷翔平的交易案依舊是熱議話題，前洋基隊名將基特（Derek Jeter）認為天使隊進行交易的可能性很低，也盛讚大谷的獨特才能，「就算哪天他用左手投球我也不意外。」

基特與A-Rod（Alex Rodriguez）在FOX Sports的節目中談到大谷翔平，A-Rod認為天使隊若做出大膽的舉動，或許有機會在5年內衝擊世界大賽冠軍，「第一，交易大谷，再來，交易楚奧特（Mike Trout），換回5到6名球員，讓陣容充滿有天賦的球員。」

A-Rod的建議是，天使隊已經低迷不振多年，不如將陣中最有價值的兩位球員交易出去，啟動重建的腳步，基特雖然同意這個邏輯，但認為天使隊不太可能真的交易大谷。

「要扣下扳機（發動交易）不容易。」基特說：「大谷是難得一見的最有天賦運動員，如果你動了大谷，要怎麼跟楚奧特交代？又該換回什麼樣的球員？如果真的要交易，那沒有犯錯的空間。」

至於大谷翔平今年展現出的史詩級表現，A-Rod讚嘆他的表現難以置信，「打擊火力如同賈吉（Aaron Judge），投起球來又像韋蘭德（Justin Verlander）。」

基特也贊同，「難以用言語形容，一般來說先發投手要4天時間恢復疲勞，但他投完隔天就能打擊，如果哪天大谷用左手投球，應該沒有人會驚訝吧？至少我是不會。」

基特 天使 A-Rod

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