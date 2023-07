MLB／大谷重話批輸球「爛透了」傳奇強投解讀：說的是隊友

大谷翔平在投打兩端發揮出色,卻還是救不了天使戰績,更顯得他有多無奈。日前他對球隊吞敗的重話,讓傳奇球星席林(Curt Schilling)解讀是對天使的警訊。

天使上次闖入季後賽,已要追溯到2014年,即便之後有大谷加盟,且打出全票通過的MVP賽季,他們依舊連外卡資格都摸不到。明星賽前在楚奧特(Mike Trout)受傷後,天使又吞下一波5連敗,與季後賽距離漸遠,讓大谷在明星賽受訪時直言:「輸球爛透了,我想贏。」

"It sucks to lose. He wants to win, so it gets stronger every year."



Shohei Ohtani, through his translator, on how important being on a winning team is to him: pic.twitter.com/tc47rqKjnu