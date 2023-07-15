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MLB／大谷重話批輸球「爛透了」傳奇強投解讀：說的是隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷尚未嘗過季後賽滋味。 美聯社
大谷尚未嘗過季後賽滋味。 美聯社

大谷翔平在投打兩端發揮出色，卻還是救不了天使戰績，更顯得他有多無奈。日前他對球隊吞敗的重話，讓傳奇球星席林（Curt Schilling）解讀是對天使的警訊。

天使上次闖入季後賽，已要追溯到2014年，即便之後有大谷加盟，且打出全票通過的MVP賽季，他們依舊連外卡資格都摸不到。明星賽前在楚奧特（Mike Trout）受傷後，天使又吞下一波5連敗，與季後賽距離漸遠，讓大谷在明星賽受訪時直言：「輸球爛透了，我想贏。」

大谷罕見的重話，在傳奇球星席林眼裡，對天使而言是一大警訊，「當你說『我們爛透了。』但你卻是陣中最佳球員時，很明顯就不是在說自己。」他進一步解釋，「當你打出3成2打擊率、並且是全聯盟最多轟時，你不會說自己『爛透了』。所以我認為大谷真正的意思是其他24個隊友不是好球員。」

贏球的渴望無法被滿足下，外界認為大谷季後很可能轉隊，席林則認為，這位二刀流球星在哪都可以發揮影響力，「你每晚會看到上百位媒體來訪，這代表的是上億元的附加價值，透過電視、廣告等等.......」

ESPN記者帕森在明星賽期間接受日本媒體《產經體育》訪問時就認為，天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）會對大谷提出10年、6億美元合約，或是大谷會選擇簽下3到5年、年薪5000萬到6000萬美元的合約，但附帶逃脫條款，展現誠意同時維持合約彈性，讓雙方都有退路。

然而根據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）今日消息來源透露，天使隊管理層考慮開始聽取大谷報價，出現美媒消息不同調的狀況，但就目前時間點來看，交易可能性還是偏低。

MLB 大谷翔平 天使

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