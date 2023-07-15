MLB／張育成復出首轟是本季第4支 紅襪6轟炸翻小熊

紅襪隊今天與小熊隊之戰全壘打滿天飛，旅美好手張育成也參與其中，9局上轟出一發陽春砲，也終結近期連9打數無安打乾旱，本季第4轟出爐，幫助紅襪隊以8：3拿下勝利。

張育成今年賽季在4月底因左手鉤狀骨骨折中斷，7月8日回到大聯盟首打席就敲安建功，為球隊打回勝利打點，但接下來6打數沒敲安，今天擔任先發第9棒、游擊手，前兩打席都遭到三振，6局上敲出的強勁平飛球被左外野手接殺。

9局上的最後機會，張育成沒有錯過，面對右投阿薩德（Javier Assad）投出的91.9哩高角度內角伸卡球，大棒一揮將球送到左外野觀眾席，擊球初速101.7哩、飛行距離418呎、擊球仰角33度。

'Cause all of me

Loves all of Yu. pic.twitter.com/eb1uzUo1p8 — Red Sox (@RedSox) 2023年7月15日

張育成這一轟為紅襪隊打回第8分，也是紅襪隊本場第6轟，狄佛斯（Rafael Devers）單場雙響砲，杜沃（Adam Duvall）、卡薩斯（Triston Casas）、透納（Justin Turner）也各有1轟，除了透納2分砲外，都是陽春砲。

小熊隊雖有貝林傑（Cody Bellinger）雙響砲，但也都是陽春砲，追不上失分速度，先發投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）4.2局被敲8支安打包含4轟，掉5分，牛棚也持續失血。

紅襪新秀投手貝約（Brayan Bello）先發6局雖然也被敲8支安打，但掉3分依舊是優質先發，另有5次三振、沒有保送，拿下本季第7勝。

張育成今天總計4打數1安打，就是一發全壘打，打擊率上升到1成45，同場先發的兩位日本野手，紅襪隊吉田正尚5打數2安打，打擊率3成17，小熊隊的鈴木誠也則是4打數無安打，打擊率2成55。