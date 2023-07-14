大聯盟專家來台盛讚大巨蛋　遠雄期待推向世界級棒球場

台北大巨蛋完工在即，力拚年底前試營運。MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen今前往檢測場勘與專業諮詢，他勘查B2球場層內野、球員休息區等34個項目，給予微調建議，他更讚這是一個很棒的體育館。遠雄巨蛋公司期待，透過專家的專業意見，將大巨蛋推向世界級的棒球場，往大聯盟規格邁進。

遠雄巨蛋公司及美國MLB專家代表Chad Olsen今天場地勘驗，台北市副市長林奕華、體育局副局長蔡培林、台北興富發棒球隊總教練呂明賜及中華棒協等人，均到場參與討論。

遠雄巨蛋表示，Chad Olsen勘查B2球場層外野、內野、球員休息區及後場等34個項目，盤點球場各項狀況及數據後，提供微調建議，同步連線人工草皮日本廠商美津濃，就相關意見調整。

遠雄巨蛋也轉述，Chad Olsen在場勘尾聲大讚，「這是一個很棒的體育館，經過微調後，期待看到大巨蛋輝煌的未來。」

遠雄集團副總經理楊舜欽說，國際專家過去已來看過，當時勘查結構體都合乎規定，今日大聯盟專家來訪，著重現場安全護網、壘包距離、人工草皮等細節，打擊者之眼區域也依大聯盟官方建議改善。應援區大小和LED螢幕尺寸，則會視測試賽狀況調整。

遠雄巨蛋指出，Chad Olsen是BrightView公司運動草坪事業部總經理，具有豐富大聯盟海內外球場賽事場務及重大國際棒球賽事專案經驗的專家，其棒球場務專家生涯超過25年，經手賽事包含5屆WBC世界棒球經典賽、所有MLB海外賽、2屆美日明星賽、2屆奧運會。