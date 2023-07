MLB／天使該交易或留下大谷？ 這難題連前教頭麥登也沒答案

隨著戰績直線下滑,來到十字路口的天使必須思考,季中交易大限前到底要忍痛送走大谷翔平換回資產、或冒著休賽季變空氣的風險留下他打完這季,曾執掌這支球隊的麥登(Joe Maddon)面對這難題也難有答案。

開季以來,天使大多能維持過半勝率,沒想到隨著明星賽接近,不僅傷了「神鱒」楚奧特(Mike Trout),球隊狀態直線下滑,目前已是5連敗、且10場比賽僅帶走1勝,如今以45勝46敗位居美聯西區第四、外卡第七,看起來又走在無緣季後賽的節奏上。

若天使今年又提前放假,只想贏球的大谷很可能會轉投他隊,外界也不斷呼籲天使應該盡快壯士斷腕,做出交易大谷的決定,就連前教頭麥登也在節目上表示,球隊可能得做出殘酷的選擇,「如果天使覺得,他們已經完全跌出季後賽行列,那很可能得強迫自己出手交易大谷。」

不過大谷可說是整個天使的門面,這讓他們難以扣下板機,但麥登提醒:「如果球隊不交易大谷,最終他去了別隊,也會是個很差的策略。」他也相當同情老東家的處境,「他們得持續思考,這是個困難抉擇。你必須做對團隊最有利的決定。」

"It's hard, it's a difficult decision... you gotta do what's best for your organization."

