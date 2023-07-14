快訊

日本大型音樂節驚傳意外！工作人員遭時速120公里強力水柱射中身亡

MLB／天使該交易或留下大谷？ 這難題連前教頭麥登也沒答案

聯合新聞網／ 綜合報導
麥登曾和大谷共事。 美聯社
麥登曾和大谷共事。 美聯社

隨著戰績直線下滑，來到十字路口的天使必須思考，季中交易大限前到底要忍痛送走大谷翔平換回資產、或冒著休賽季變空氣的風險留下他打完這季，曾執掌這支球隊的麥登（Joe Maddon）面對這難題也難有答案。

開季以來，天使大多能維持過半勝率，沒想到隨著明星賽接近，不僅傷了「神鱒」楚奧特（Mike Trout），球隊狀態直線下滑，目前已是5連敗、且10場比賽僅帶走1勝，如今以45勝46敗位居美聯西區第四、外卡第七，看起來又走在無緣季後賽的節奏上。

若天使今年又提前放假，只想贏球的大谷很可能會轉投他隊，外界也不斷呼籲天使應該盡快壯士斷腕，做出交易大谷的決定，就連前教頭麥登也在節目上表示，球隊可能得做出殘酷的選擇，「如果天使覺得，他們已經完全跌出季後賽行列，那很可能得強迫自己出手交易大谷。」

不過大谷可說是整個天使的門面，這讓他們難以扣下板機，但麥登提醒：「如果球隊不交易大谷，最終他去了別隊，也會是個很差的策略。」他也相當同情老東家的處境，「他們得持續思考，這是個困難抉擇。你必須做對團隊最有利的決定。」

作為打者的大谷，目前敲出美聯最多的32轟，站上丘的他則以3.32的防禦率，取下7勝4負，投打皆屬頂尖的他，若被天使放上談判桌，勢必引起誇張的競標戰，可預見天使得到的回報絕對不會太差。

MLB 天使 楚奧特 大谷翔平

相關新聞

MLB／天使該交易或留下大谷？ 這難題連前教頭麥登也沒答案

隨著戰績直線下滑，來到十字路口的天使必須思考，季中交易大限前到底要忍痛送走大谷翔平換回資產、或冒著休賽季變空氣的風險留下他打完這季，曾執掌這支球隊的麥登（Joe Maddon）面對這難題也難有答案。

MLB／反對紅襪交易大限當賣家 終結者簡森：我們是偉大球隊

隨著交易大限逼近，各隊將決定是要當買家還是賣家，戰績處在尷尬位置的紅襪，令外界難以預測。對此，陣中終結者簡森（Kenley Jansen）認為，紅襪絕對不能當賣家。 簡森接受《紐約郵報》記者海曼

MLB／塔克介紹太空人優點招募大谷？當地記者：電玩遊戲幻想

明星賽期間不少球星和大谷翔平有說有笑，疑似招募他下季一起打球，太空人外野手塔克（Kyle Tucker）也不例外，不過休士頓記者夏皮羅（Michael Shapiro）卻潑冷水。 塔克近日受訪時

MiLB／林昱珉正式升2A 高階1A隊友陳聖平卻遭降新人聯盟

美職亞利桑那響尾蛇隊台灣好手林昱珉本季在高階1A表現亮眼，今天確定被球隊升至2A，離大聯盟又近一步；不過之前同樣在響尾蛇...

MLB／官網預測MVP 大谷、亞古納全票通過 卡洛爾排國聯第3

大聯盟賽季打到一半，下半季開打前官網再次進行年度MVP預測，美聯大谷翔平、國聯亞古納（Ronald Acuna Jr.）...

MLB／若天使想交易大谷翔平 美媒：洋基會不計代價追求

大聯盟交易大限即將來臨，天使隊是否會交易大谷翔平再度成為熱門話題。《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）在節目上指出，如果大谷季中被交易，洋基會全力追求。 大谷翔平今年結束後將成為自由

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦