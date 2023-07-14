MLB／天使該交易或留下大谷？ 這難題連前教頭麥登也沒答案

隨著戰績直線下滑，來到十字路口的天使必須思考，季中交易大限前到底要忍痛送走大谷翔平換回資產、或冒著休賽季變空氣的風險留下他打完這季，曾執掌這支球隊的麥登（Joe Maddon）面對這難題也難有答案。

開季以來，天使大多能維持過半勝率，沒想到隨著明星賽接近，不僅傷了「神鱒」楚奧特（Mike Trout），球隊狀態直線下滑，目前已是5連敗、且10場比賽僅帶走1勝，如今以45勝46敗位居美聯西區第四、外卡第七，看起來又走在無緣季後賽的節奏上。

若天使今年又提前放假，只想贏球的大谷很可能會轉投他隊，外界也不斷呼籲天使應該盡快壯士斷腕，做出交易大谷的決定，就連前教頭麥登也在節目上表示，球隊可能得做出殘酷的選擇，「如果天使覺得，他們已經完全跌出季後賽行列，那很可能得強迫自己出手交易大谷。」

不過大谷可說是整個天使的門面，這讓他們難以扣下板機，但麥登提醒：「如果球隊不交易大谷，最終他去了別隊，也會是個很差的策略。」他也相當同情老東家的處境，「他們得持續思考，這是個困難抉擇。你必須做對團隊最有利的決定。」

作為打者的大谷，目前敲出美聯最多的32轟，站上丘的他則以3.32的防禦率，取下7勝4負，投打皆屬頂尖的他，若被天使放上談判桌，勢必引起誇張的競標戰，可預見天使得到的回報絕對不會太差。