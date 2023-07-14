MLB／反對紅襪交易大限當賣家 終結者簡森：我們是偉大球隊

隨著交易大限逼近，各隊將決定是要當買家還是賣家，戰績處在尷尬位置的紅襪，令外界難以預測。對此，陣中終結者簡森（Kenley Jansen）認為，紅襪絕對不能當賣家。

簡森接受《紐約郵報》記者海曼（Joe Heyman）訪問時表示，「我覺得我們是一支偉大的球隊，如果要我們要繼續打好比賽，我覺得不能當賣家。」

紅襪休賽季補進日籍強打吉田正尚，再簽下簡森和馬丁（Chris Martin）兩名牛棚大將，不過失去明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），加上先發輪值沒有好補強，外界也看衰他們的戰力。球季開打至今，紅襪目前雖排名墊底，但實際上48勝43敗，只落後外卡第3的太空人隊2場勝差，搶下外卡賽門票機率不低。

簡森日前在「Baseball Isn’t Boring」節目中提到，「當我簽下2年合約時，我就決定把時間投入在這裡。我想在這裡奉獻，我愛這個球隊、這座這市。這是一個成功的球隊，所以我認為不該拆掉它。」簡森強調，「我們離成為非常優秀的球隊只剩幾步距離。」

簡森本季出賽32場，19次救援成功、3次失敗，30.2局送出36次三振，防禦率3.23，並再次入選明星賽。