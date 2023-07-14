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MLB／塔克介紹太空人優點招募大谷？當地記者：電玩遊戲幻想

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(右)。 路透
大谷翔平(右)。 路透

明星賽期間不少球星和大谷翔平有說有笑，疑似招募他下季一起打球，太空人外野手塔克（Kyle Tucker）也不例外，不過休士頓記者夏皮羅（Michael Shapiro）卻潑冷水。

塔克近日受訪時說明在太空人打球的優點，「休士頓是個一個非常好的地方，我喜歡在這裡打球。我們在室內球場比賽，食物很好吃，沒有所得稅，我們有一支非常優秀的球隊。這應該不需多說。」

不過夏皮羅認為塔克提出優點，也無法讓大谷加盟太空人。夏皮羅指出，太空人不喜歡在自由球員市場砸9位數合約，就算太空人老闆願意展示財力，還得面臨大都會、道奇等豪門球隊競爭，「大谷穿上太空人球衣的想法與其說可能發生，不如說是電玩遊戲裡的幻想。」

夏皮羅認為太空人球迷不用太傷心，因為這支衛冕軍還是有很多大聯盟頂級球星，塔克就是其中之一。他認為搶大谷的錢，應該用來留下太空人陣中球星比較實在，亞土維（Jose Altuve）與布萊格曼（Alex Bregman）都預計都在2024年會成為自由球員，塔克則是2025年。

太空人 大谷翔平

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