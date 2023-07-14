MiLB／林昱珉正式升2A 高階1A隊友陳聖平卻遭降新人聯盟

美職亞利桑那響尾蛇隊台灣好手林昱珉本季在高階1A表現亮眼，今天確定被球隊升至2A，離大聯盟又近一步；不過之前同樣在響尾蛇隊高階1A的陳聖平則被降至新人聯盟。

剛滿20歲的左投林昱珉2021年底與響尾蛇隊簽約，去年開始旅美生涯第1個球季，在新人聯盟、小聯盟1A層級出賽；今年球季則是從高階1A出發，本季目前出賽13場都是先發、投60.1局，送出76次三振，拿下1勝3敗、防禦率3.43的優異成績。

其中林昱珉在7月2日出賽時，繳出主投7局僅被敲出4支安打、沒有失分的優異成績，還飆出10次三振，近期的好表現被球團看見，根據小聯盟官網顯示，林昱珉在今天被球隊升至2A層級的阿馬里洛土撥鼠（Amarillo Sod Poodles）隊，離夢想又更近一步。

另外，響尾蛇隊22歲野手陳聖平今年從高階1A出發，不過在今天被連降2個層級到新人聯盟。陳聖平本季在高階1A出賽59場，198打數敲出41支安打，包含4發全壘打、6支二壘安打，選到25次保送，吞下59次三振，打擊率2成07。