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MLB／若天使想交易大谷翔平 美媒：洋基會不計代價追求

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒曝洋基會不惜一切代價，追求大谷翔平。 美聯社
美媒曝洋基會不惜一切代價，追求大谷翔平。 美聯社

大聯盟交易大限即將來臨，天使隊是否會交易大谷翔平再度成為熱門話題。《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）在節目上指出，如果大谷季中被交易，洋基會全力追求。

大谷翔平今年結束後將成為自由球員，儘管天使隊老闆莫雷諾（Arte Moreno）曾說不會交易大谷，不過天使戰績又跌破5成，落後外卡第3名4.5場勝差，加上近期「神鱒」楚奧特（Mike Trout）等多位主力選手受傷，拿到季後賽門票的難度提升，因此開始有媒體推測大谷可能被交易。

《ESPN》記者歐尼就在節目上爆料，很多棒球界相關人士認為，洋基是最想網羅大谷的球隊，原因是陣中球星柯爾（Gerrit Cole）、賈吉（Aaron Judge）和史丹頓（Giancarlo Stanton）能力都還在巔峰，因此洋基需要「Win Now」。

歐尼分析，大谷降臨洋基會讓先發輪值看起來很強大，他也提到洋基主場是左打者天堂，如果天使要交易大谷，洋基會不惜一切代價追求。

大谷翔平 天使 洋基

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