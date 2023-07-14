MLB／道奇用現金換來釀酒人牛棚 美媒曝還想交易來白襪強投

道奇隊明星賽前暫居國聯西區龍頭，不過戰力和過去幾年相比有落差，特別是在投手部分。因此他們昨天先用現金交易來釀酒人隊右投米勒（Tyson Miller），大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）則指出，道奇還有意透過季中交易得到白襪強投吉歐利托（Lucas Giolito）。

現年27歲的米勒本季在釀酒人只出賽7場，主投9.1局送出7次三振，防禦率5.79，帳面數據看起來很普通，就看近年有「投手再生工廠」美名的道奇能挖掘出多少潛力。

牛棚投手米勒。 法新社

道奇本季先發投手輪值傷病不斷，導致道奇團隊投手防禦率4.50，只排大聯盟第22名。左投烏力亞斯（Julio Urias）和岡索林（Tony Gonsolin）都有待過傷兵名單一段時間，且成績和去年相比遜色不少。已拿下10勝的克蕭（Clayton Kershaw）和「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）先前都進傷兵名單，本季表現不俗的梅伊（Dustin May）近日更決定動刀，整季報銷。

儘管大物新人米勒（Bobby Miller）表現優異，但外界仍認為道奇需補強先發輪值，《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）日前撰文指出，白襪有意拋售強投吉歐利托，紅人、遊騎兵及道奇等隊有興趣，而根據摩洛西今天的報導，再度說明道奇很想要他。

現年29歲的吉歐利托，季後將成為自由球員，本季目前先發19場，112.1局投球中送出117次三振，防禦率3.45。