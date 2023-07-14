MLB／只要能滿足一條件 歐提茲舉雙手贊成大谷到紅襪

天使隊如果將大谷翔平擺上交易台，傳奇球星歐提茲（David Ortiz）認為紅襪隊應全力爭取，大谷剛好可以彌補投打兩端的需求，送出半支球隊交換都不為過，但有一項條件，「要確定有辦法把他繼續簽下來。」

歐提茲在接受「Boston.com」訪問時提到近期熱議的大谷交易話題，對於這位日籍球星讚不絕口，「哪支球隊會不想要大谷翔平？」歐提茲笑說：「我的棒球生涯見過很多事，但從來沒看過這樣的球員，而如今就在眼前。」

歐提茲也指出，像大谷這樣的球員應該要在會贏球的球隊，「因為他能幫助你贏球，大家都想要大谷，但我不知道能不能如願，因為天使隊不知道會不會放人，但我認為他們應該放手，因為他們簽不下他。」

大谷翔平今年球季結束後將成為自由球員，天使隊不願輕易交易原因，一部分也是希望能夠在季後仍有簽回大谷的機會。

歐提茲也認為，如果紅襪隊必須確認薪資結構是否能夠簽下大谷，否則換出4到6位新秀，但只能使用大谷2個月，「這怎麼算都不合理。」

大谷翔平若能落腳紅襪隊，歐提茲認為他帶來的不僅是運動天賦，還有領導能力，「他不只是個好球員，還是一位好領袖，在經典賽就看得出來。」

身為「谷粉」，歐提茲立刻背出大谷在經典賽冠軍賽前向隊員喊話要拋下仰慕的內容，「他說了這些話，而我愛死了，因為這就是你上場的心態，而且他還結束那場比賽，真是太瘋狂。」

歐提茲表示，紅襪隊正需要大谷這樣的領袖人物，「我們有很好的年輕、有天賦球員，但我認為我們需要一些領袖，而這傢伙就能帶來這種能力。」