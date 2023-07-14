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MLB／稱教士沒理由錯過大谷 外媒：老闆跟他個性很像

聯合新聞網／ 綜合報導
年底將有多支球隊投入大谷爭奪戰。 路透社
年底將有多支球隊投入大谷爭奪戰。 路透社

儘管外界不斷敲鑼打鼓，天使目前看來仍無意提前交易大谷翔平，各隊只能等待這名巨星在年底進入自由市場再搶人。而在眾多追求者中，外媒認為，教士將是攻勢最猛烈的球隊，因為「他們沒理由錯過大谷」。

《紐約郵報》記者海曼（Joe Heyman）指出，教士近年野心勃勃，去年休季期就對多名大咖自由球員遞出大約，雖然未能成功簽下透納（Trea Turner）、賈吉（Aaron Judge），仍順利延攬到波賈茲（Xander Bogaerts），重大自由球員爭奪戰幾乎不缺席，因此「他們更沒理由錯過大谷」。

另外，海曼認為，教士老闆賽德勒（Peter Seidler）財力雖然不如大都會的「富爸爸」老闆柯恩（Steve Cohen）雄厚，卻對贏球有很深的執著，這點與大谷的特質不謀而合。且在大谷剛要赴美之際，教士便曾對他伸出橄欖枝，也是最終進入決選名單的球隊之一，只是「當時對大谷堅持二刀流的猶豫，使他們無法成為真正的競爭者。」

不過年底自由市場並非當務之急，以奪冠為目標的教士上半季讓人失望，明星賽後必須盡快振作，海曼表示，他們希望在交易大限前補入一些野手，也許還有救援投手，但會保護梅里爾（Jackson Merrill）、薩拉斯（Ethan Salas）等頂級大物，內部或許正在醞釀種磅交易，季後成自由球員的兩大主力，包含近況絕佳的前塞揚投手史奈爾（Blake Snell）與終結者海德（Josh Hader）就是最佳籌碼。

教士目前僅以43勝47負位列國聯西區第四名，和季前外界預估的爭冠勁旅有很大落差，未來兩周的戰績將牽動他們季中交易與季後補強規劃，每一步都有可能與大谷有關。

MLB 教士 大谷翔平

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