MLB／美媒分析紅襪交易大限操作 點名張育成可被交易

今年大聯盟交易大限在美國時間8月1日，各隊將視情況決定要當買家還是賣家，美媒撰文分析紅襪隊季中操盤方式時，旅美好手張育成也被點名。

紅襪明星賽前拉出一波5連勝，雖然48勝43敗在美聯東區墊底，但實際上只落後外卡第3名的太空人2場勝差，因此很難決定要當買家還是賣家，《The Athletic》紅襪記者詹寧斯（Chad Jennings）就分別對兩種操盤方向做分析。

如果紅襪想拚季後賽，詹寧斯點出需補強的點包括先發投手、中線內野手及後援投手；先發投手部分至少得補強一名後段輪值，牛棚能多一名人手最好，但不需大改造。針對內野中線補強，詹寧斯點名白襪隊安德森（Tim Anderson）、紅雀隊迪隆（Paul DeJong）、羅培茲（Nicky Lopez）及金鶯隊馬特奧（Jorge Mateo）。

如果紅襪想當賣家，詹寧斯認為紅襪今年的交易籌碼比去年還少，他點名多位主力球員，包含透納（Justin Turner）和簡森（Kenley Jansen），甚至提到張育成，「如果選擇當賣家，紅襪顯然可以交易張育成或麥奎爾（Reese McGuire）這樣的角色球員，這些操作不會對戰力造成太多改變。」

張育成本月傷癒回歸重返賽場，總共出賽3場，7打數1安打。今年在紅襪出賽20場，3轟、10打點，打擊率0.137，整體攻擊指數（OPS）0.499。