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MLB／大聯盟明年海外戰 仍沒選台灣

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大聯盟公布明年海外戰地點，亞洲選擇南韓，交戰組合為道奇與教士。 截圖自大聯盟官方推特
大聯盟公布明年海外戰地點，亞洲選擇南韓，交戰組合為道奇與教士。 截圖自大聯盟官方推特

大聯盟明年海外戰四地開打，分別是倫敦、墨西哥市、首爾以及聖多明哥，南韓更是繼日本後第二度移師亞洲國家，然而名單中還是沒有台灣，缺乏適合場地仍然是台灣在爭取國際賽時的硬傷。

大聯盟昨天宣布，明年3月20、21日將在首爾舉行道奇教士系列賽，也是大聯盟開幕戰，接下來4月27、28日在墨西哥市、6月8、9日在倫敦都推出不同對戰組合，聖多明哥系列賽則是3月9、10日的春訓賽事。

這將是南韓首次舉辦大聯盟例行賽，大聯盟過去9度將開幕戰辦在海外，日本東京就占了5次，另外墨西哥、波多黎各、澳洲各1次，最近一次是2019年。

大聯盟主席曼弗瑞曾在6月表示，亞洲國家包含日本、台灣、南韓，「會在未來幾年到這些國家比賽。」去年季中大聯盟參訪南韓球場時，也有韓媒指出，大聯盟有意加入台灣進行亞洲巡迴賽，只不過討論至今尚未成真。

大聯盟在亞洲比賽成本浩大，必須排除天氣取消賽事的因素，台北大巨蛋是目前唯一能夠避免天氣因素的場地，但啟用時間仍未確定。

台灣過去曾有道奇隊在1993、2010年來台進行表演賽，2011年則是大聯盟明星隊來台，不過未曾在台灣進行過例行賽。

南韓 日本 墨西哥 大聯盟 道奇 教士

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