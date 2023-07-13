MLB／大谷兼任西班牙語翻譯 天使守護神也說讚：他說得很好

作為世界最高殿堂，MLB充滿了來自各國的球員，而身處其中的大谷翔平，自然而然地沾染了異文化的氣息，他的隊友艾斯特維茲（Carlos Estevez）就透露，大谷對西班牙語也略懂略懂。

本季從洛磯轉戰天使的守護神艾斯特維茲，出身自多明尼加，因此西班牙語也屬他的母語。初來乍到時，最令艾斯特維茲驚喜的，隊友超級球星大谷竟然會說自己最熟悉的語言，「大谷說得很好，能脫口而出一些很棒的西班牙單字，我很驚訝。」

艾斯特維茲還舉出實例：「我們在用英文聊一些事情時，如果大谷看到某個拉丁選手不太能理解，他就會用西班牙語再說一遍，這總是很有趣。一個拉丁人不懂英文，大谷卻能理解並翻譯成西班牙語。」

LA Angels teammate Carlos Estévez claims Shohei Ohtani speaks "sneaky good" Spanish. https://t.co/T17WmNeYcx — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) July 12, 2023

事實上在大谷剛旅美時就曾展露西班牙語天賦。2018年還是菜鳥的大谷曾在球隊巴士上，為隊友們獻唱當時最熱門的西班牙語歌曲《Despacito》，逗樂了車上所有前輩們，或許正是從那時候起，大谷培養出了對西班牙語的興趣。

Do you want to hear Shohei Ohtani sing 'Despacito' for his teammates? Of course you do



(video via @Jared_Tims)



LINK: https://t.co/A0DYQoymGl pic.twitter.com/3tkVvWIll9 — Jessica Kleinschmidt (@KleinschmidtJD) September 24, 2018

不論大谷下季將前往哪隊，他都將持續和各國球員交流，或許在一段時間後，看到精通更多語言的大谷也不意外。