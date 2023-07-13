快訊

考生直呼難！NCC換照、ME TOO入題 112分科公民解答看過來

MLB／大谷兼任西班牙語翻譯 天使守護神也說讚：他說得很好

聯合新聞網／ 綜合報導
艾斯特維茲認為，大谷的西班牙語說得很好。 美聯社
艾斯特維茲認為，大谷的西班牙語說得很好。 美聯社

作為世界最高殿堂，MLB充滿了來自各國的球員，而身處其中的大谷翔平，自然而然地沾染了異文化的氣息，他的隊友艾斯特維茲（Carlos Estevez）就透露，大谷對西班牙語也略懂略懂。

本季從洛磯轉戰天使的守護神艾斯特維茲，出身自多明尼加，因此西班牙語也屬他的母語。初來乍到時，最令艾斯特維茲驚喜的，隊友超級球星大谷竟然會說自己最熟悉的語言，「大谷說得很好，能脫口而出一些很棒的西班牙單字，我很驚訝。」

艾斯特維茲還舉出實例：「我們在用英文聊一些事情時，如果大谷看到某個拉丁選手不太能理解，他就會用西班牙語再說一遍，這總是很有趣。一個拉丁人不懂英文，大谷卻能理解並翻譯成西班牙語。」

事實上在大谷剛旅美時就曾展露西班牙語天賦。2018年還是菜鳥的大谷曾在球隊巴士上，為隊友們獻唱當時最熱門的西班牙語歌曲《Despacito》，逗樂了車上所有前輩們，或許正是從那時候起，大谷培養出了對西班牙語的興趣。

不論大谷下季將前往哪隊，他都將持續和各國球員交流，或許在一段時間後，看到精通更多語言的大谷也不意外。

MLB 天使 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／直言大谷會加盟巨人 前隊友科布：他讓賈吉相形見絀

MLB／不外食的大谷去過星巴克創始店 店員：希望他來西雅圖

MLB／曝大谷翔平14歲作文內容 神之右手：我和普荷斯綜合體

MLB／讚貝茲是最強球員 有無球星私下招募大谷說是祕密

相關新聞

MLB／官網點6位可能被交易明星球員 教士終結者海德入列

大聯盟官網今撰文分析，6名最有可能在8月1日交易大限前被賣出的明星球員，其中包含教士隊終結者海德（Josh Hader），若成真將是連兩年在季中換穿球衣。 官網指出，自海德2017年登上大聯盟以

MLB／洋基打線低迷怎麼救？ 新打教凱西：要鞏固好球帶

洋基日前宣布聘用新任打擊教練、也是退役的前明星球員凱西（Sean Casey），而這名新教練認為，要拯救球隊乏力的打線，得從「心」出發，更直言在《MLB Network》節目擔任打擊解說員的工作讓他為

MLB／大谷兼任西班牙語翻譯 天使守護神也說讚：他說得很好

作為世界最高殿堂，MLB充滿了來自各國的球員，而身處其中的大谷翔平，自然而然地沾染了異文化的氣息，他的隊友艾斯特維茲（Carlos Estevez）就透露，大谷對西班牙語也略懂略懂。 本季從洛磯

MLB／邦茲後首位！大谷翔平ESPY最佳MLB選手三連霸

有「體壇奧斯卡」之稱的年度卓越運動獎（ESPY）頒獎典禮今天登場，大谷翔平獲頒年度最佳MLB球員獎，這是他連續第3年獲得該獎項，最佳男運動員則不敵NFL堪薩斯城酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick M

MLB／直言大谷會加盟巨人 前隊友科布：他讓賈吉相形見絀

大谷翔平在投打兩端頂尖的表現，讓眾多球迷都希望獲得這名巨星，就連前隊友科布（Alex Cobb）都不顧違規招募的風險，喊話大谷會到舊金山跟自己團聚。 目前效力巨人的科布，曾在2021賽季加盟天使

MLB／紅雀戰績低迷要當賣家 但總管否認投降：是為明年鋪路

MLB交易大限將近，戰績好、不好的球隊都得思考如何重整陣容，而本季戰績讓人失望的紅雀，外界預期他們今年可能當交易市場賣家，總裁（John Mozeliak）今日受訪也坦承，球隊在交易大限前確實會當「拍

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦