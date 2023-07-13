快訊

台灣首富換人當！他身價逾2900億元 超越張聰淵、郭台銘

老牌登山用品「百岳」宣布熄燈 公司：營運資金無以為繼

MLB／官網點6位可能被交易明星球員 教士終結者海德入列

聯合新聞網／ 綜合報導
教士終結者海德。 路透
教士終結者海德。 路透

大聯盟官網今撰文分析，6名最有可能在8月1日交易大限前被賣出的明星球員，其中包含教士隊終結者海德（Josh Hader），若成真將是連兩年在季中換穿球衣。

官網指出，自海德2017年登上大聯盟以來，一直聯盟最好的後援投手之一。2023年很有可能成為他的生涯年，上半季繳出21次救援成功，防禦率1.08，被打擊率只有0.133。不過43勝47敗的教士是今年最差球隊之一，落後外卡第三的巨人6場勝差，如果本月底前繼續低迷，今年季後將成為自由球員的海德可能穿上其他球衣。

海盜隊貝德納（​David Bednar）則是另一位被點名的終結者，海盜開季一度打出高潮，明星賽前「校正回歸」到41勝49敗。官網指出，貝德納的防禦率1.27、每局被上壘率0.96，多項進階數據聯盟頂尖，且合約還有3年控制權，是海盜最好的交易籌碼。

先發投手的部分，小熊隊王牌投手史卓曼（Marcus Stroman）合約最後一年有球員選項，如果雙方無法在8月1日前達成續約協議，史卓曼將成為交易市場最優秀的先發投手。另外還有老虎右投羅倫佐（Michael Lorenzen），他今年防禦率4.03不算頂尖，不過每9局只送出2.1次保送，又屬於耐操好用的「工作馬」，加上只和老虎簽下1年850萬美元合約，因此交易如果發生不會太意外。

另外，運動家隊外野手魯克（Brent Rooker）合約還有4年控制權，獲得明星賽MVP的洛磯隊捕手E.狄亞茲（Elias Diaz）3年1450萬美元合約還剩1年半，官網認為2人都很有可能被交易。

相關新聞

MLB／不外食的大谷去過星巴克創始店 店員：希望他來西雅圖

天使隊「二刀流」球星大谷翔平將時間都留給棒球，嚴格控制生活作息、鮮少外食，沒想到明星賽期間他透露，自己曾造訪西雅圖的星巴...

MLB／洋基打線低迷怎麼救？ 新打教凱西：要鞏固好球帶

洋基日前宣布聘用新任打擊教練、也是退役的前明星球員凱西（Sean Casey），而這名新教練認為，要拯救球隊乏力的打線，得從「心」出發，更直言在《MLB Network》節目擔任打擊解說員的工作讓他為

MLB／洋基打線低迷怎麼救？基特獻策：交易來索托

洋基隊本季打擊狀況低迷，當家球星賈吉（Aaron Judge）受傷後更是宛如「死屍打線」，不過洋基目前只落後外卡第3的太空人1場勝差，傳奇球星基特（Derek Jeter）也獻策，可以考慮交易來教士隊

MLB／直言大谷會加盟巨人 前隊友科布：他讓賈吉相形見絀

大谷翔平在投打兩端頂尖的表現，讓眾多球迷都希望獲得這名巨星，就連前隊友科布（Alex Cobb）都不顧違規招募的風險，喊話大谷會到舊金山跟自己團聚。 目前效力巨人的科布，曾在2021賽季加盟天使

MLB／官網點6位可能被交易明星球員 教士終結者海德入列

大聯盟官網今撰文分析，6名最有可能在8月1日交易大限前被賣出的明星球員，其中包含教士隊終結者海德（Josh Hader），若成真將是連兩年在季中換穿球衣。 官網指出，自海德2017年登上大聯盟以

MLB／邦茲後首位！大谷翔平ESPY最佳MLB選手三連霸

有「體壇奧斯卡」之稱的年度卓越運動獎（ESPY）頒獎典禮今天登場，大谷翔平獲頒年度最佳MLB球員獎，這是他連續第3年獲得該獎項，最佳男運動員則不敵NFL堪薩斯城酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick M

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦