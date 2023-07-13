MLB／官網點6位可能被交易明星球員 教士終結者海德入列

大聯盟官網今撰文分析，6名最有可能在8月1日交易大限前被賣出的明星球員，其中包含教士隊終結者海德（Josh Hader），若成真將是連兩年在季中換穿球衣。

官網指出，自海德2017年登上大聯盟以來，一直聯盟最好的後援投手之一。2023年很有可能成為他的生涯年，上半季繳出21次救援成功，防禦率1.08，被打擊率只有0.133。不過43勝47敗的教士是今年最差球隊之一，落後外卡第三的巨人6場勝差，如果本月底前繼續低迷，今年季後將成為自由球員的海德可能穿上其他球衣。

海盜隊貝德納（​David Bednar）則是另一位被點名的終結者，海盜開季一度打出高潮，明星賽前「校正回歸」到41勝49敗。官網指出，貝德納的防禦率1.27、每局被上壘率0.96，多項進階數據聯盟頂尖，且合約還有3年控制權，是海盜最好的交易籌碼。

先發投手的部分，小熊隊王牌投手史卓曼（Marcus Stroman）合約最後一年有球員選項，如果雙方無法在8月1日前達成續約協議，史卓曼將成為交易市場最優秀的先發投手。另外還有老虎右投羅倫佐（Michael Lorenzen），他今年防禦率4.03不算頂尖，不過每9局只送出2.1次保送，又屬於耐操好用的「工作馬」，加上只和老虎簽下1年850萬美元合約，因此交易如果發生不會太意外。

另外，運動家隊外野手魯克（Brent Rooker）合約還有4年控制權，獲得明星賽MVP的洛磯隊捕手E.狄亞茲（Elias Diaz）3年1450萬美元合約還剩1年半，官網認為2人都很有可能被交易。