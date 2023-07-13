MLB／洋基打線低迷怎麼救？ 新打教凱西：要鞏固好球帶

洋基日前宣布聘用新任打擊教練、也是退役的前明星球員凱西（Sean Casey），而這名新教練認為，要拯救球隊乏力的打線，得從「心」出發，更直言在《MLB Network》節目擔任打擊解說員的工作讓他為球隊執教做好準備。

洋基本季主力打者群身陷低潮，唐納森（Josh Donaldson）雖敲出十轟，打擊率卻僅1成52；轟出九發的史丹頓（Giancarlo Stanton）打擊率也持續在二成左右盤旋；就連「打擊機器」勒梅休（DJ LeMahieu）打擊率都下探至2成20。這讓賈吉（Aaron Judge）傷後的洋基打線毫無威脅，團隊打擊率更只贏運動家，與老虎平手排聯盟倒數第二。

這樣的慘況，讓原打擊教練勞森（Dillon Lawson）被解雇，改由凱西接任。接下燙手山芋後，他接受《SNY TV》採訪時表示，在觀看球隊幾場比賽後有了些感想，「我知道在球季中，當你掙扎時，你會因為急躁而過度追求。這可能導致你揮棒時機比平常還早，因為你太想揮到了。」

Sean Casey says he's observed some "tension" in the Yankees' at-bats as of late: pic.twitter.com/UfrlZVNZBl — Yankees Videos (@snyyankees) July 12, 2023

凱西也強調自己會在下半季要求隊員鞏固好球帶，「我看到很多5、6、7、8球就結束的半局。從外界的角度看，這很不洋基，這不是洋基打球的方式。」也透露自己已經和賈吉、瑞佐(Anthony Rizzo)、唐納森、貝德（Harrison Bader）、沃爾普(Anthony Volpe)等人有過談話。

值得一提的是凱西表示退役後在《MLB Network》擔任球評的工作，讓他接任打擊教練的職務更有信心，「2009在這邊工作後，雖然不是正是教練，卻讓我成為一個出色的教練，基本上我感覺自己已經教球了15年，每次在節目上解說打擊都讓我收穫良多，無論是基礎動作或心理狀態，感覺沒有任何打擊問題能難倒我。」

少了火力支援的洋基，目前以49勝42負位居美聯倒數第二、外卡第四，若凱西能在下半季救回打線，或許還有機會一拚季後賽。