MLB／洋基打線低迷怎麼救？ 新打教凱西：要鞏固好球帶

洋基日前宣布聘用新任打擊教練、也是退役的前明星球員凱西(Sean Casey),而這名新教練認為,要拯救球隊乏力的打線,得從「心」出發,更直言在《MLB Network》節目擔任打擊解說員的工作讓他為球隊執教做好準備。

洋基本季主力打者群身陷低潮,唐納森(Josh Donaldson)雖敲出十轟,打擊率卻僅1成52;轟出九發的史丹頓(Giancarlo Stanton)打擊率也持續在二成左右盤旋;就連「打擊機器」勒梅休(DJ LeMahieu)打擊率都下探至2成20。這讓賈吉(Aaron Judge)傷後的洋基打線毫無威脅,團隊打擊率更只贏運動家,與老虎平手排聯盟倒數第二。

這樣的慘況,讓原打擊教練勞森(Dillon Lawson)被解雇,改由凱西接任。接下燙手山芋後,他接受《SNY TV》採訪時表示,在觀看球隊幾場比賽後有了些感想,「我知道在球季中,當你掙扎時,你會因為急躁而過度追求。這可能導致你揮棒時機比平常還早,因為你太想揮到了。」

