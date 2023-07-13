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MLB／直言大谷會加盟巨人 前隊友科布：他讓賈吉相形見絀
大谷翔平在投打兩端頂尖的表現，讓眾多球迷都希望獲得這名巨星，就連前隊友科布（Alex Cobb）都不顧違規招募的風險，喊話大谷會到舊金山跟自己團聚。
目前效力巨人的科布，曾在2021賽季加盟天使，當年繳出8勝3負，防禦率3.76的成績；大谷翔平則在同年走上巔峰，不僅在打擊區轟出46發全壘打，於投手丘上也以3.18的防禦率，拿下9勝2負，最終成為該年美聯MVP。
雖然僅短暫效力天使，科布卻在這一年裡完全領教大谷的實力。在接受《舊金山紀事報》採訪時，科布表示，他希望巨人能全力追逐大谷，「他的加入會很巨大。」並拿他和一度接近加盟巨人的賈吉（Aaron Judge）比較，「無論誰認為當賈吉加盟後會成為巨人的招牌，但擁有大谷是另一回事，那可是會讓所有人和全國都相形見絀。」
Alex Cobb on Ohtani: 'He's coming to San Francisco'https://t.co/Wah5XvYtAS pic.twitter.com/xdlYBFlWdJ— KNBR (@KNBR) July 12, 2023
科布解釋，大谷的影響力不僅止於場上，「當你在找球隊門面時，不只要看實力，還要看他在場下是什麼樣的人。大谷是我共事過最想贏的人，我和每個人都一樣想贏，但他會為了勝利做任何事。所以，如果我們能設法在季中交易來他、在季末跟他續長約，我會覺得很振奮。」
而對於明星賽大谷首打席讓全場球迷高喊「快來西雅圖」的「招募」行為，科布受訪時倒是鐵口直斷大谷不會去水手，「他不會去西雅圖，因為鈴木一朗已經是那裡的圖騰，大谷需要新的歸屬，他會來舊金山的！」
雖然科布堅定地表示，大谷就要加入巨人了，但他們還是得面對道奇等隊的競爭；就看近年多次錯過季後賽、距離加州也不遠的舊金山，能否成為他心儀的下家。
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