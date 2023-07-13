MLB／不外食的大谷去過星巴克創始店 店員：希望他來西雅圖

天使隊「二刀流」球星大谷翔平將時間都留給棒球，嚴格控制生活作息、鮮少外食，沒想到明星賽期間他透露，自己曾造訪西雅圖的星巴克創始店，店員也很歡迎他再次光臨，尤其是以水手隊成員的身分。

大谷翔平昨天在明星賽前走紅毯時接受媒體訪問，談到對西雅圖的印象時，透露自己曾經造訪派克市場，當時到星巴克創始店留下了不錯的回憶。

日本媒體今天也特別造訪星巴克創始店訪問店員，由於是知名景點排了約半小時才終於進門，平時人數就差不多這麼踴躍，不過這周因為明星賽多了不少球迷，店員對於大谷曾經造訪有些驚奇，「真的假的？那也太酷了吧。」

大谷翔平的生活多半是兩點一線，每天在球場與飯店或是住家之間移動，飲食也多半在球場解決，或是在飯店叫外送，今年4月他造訪洋基球場時曾表示，自己從未參觀過紐約街頭。

大谷翔平今年季後將成為自由球員，明星賽上場打擊時，觀眾更高呼「快來西雅圖」，對他的加盟引頸期盼，星巴克店員也說：「大谷翔平是史上最棒的球員，希望他能夠來西雅圖，到時也務必再次光臨。」