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MLB／明星賽收視連兩年創新低 仍是北美職業賽之首

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟明星對抗賽昨天結束，收視率連續兩年跌破歷史新低。圖為賽後獲選MVP的洛磯捕手E.狄亞茲。 美聯社
大聯盟明星對抗賽昨天結束，收視率連續兩年跌破歷史新低。圖為賽後獲選MVP的洛磯捕手E.狄亞茲。 美聯社

大聯盟明星對抗賽昨天結束，收視率也隨之出爐， 3.9的收視率換算約為701萬的觀眾，連續兩年跌破歷史新低，不過仍是北美職業運動最多人觀看的明星賽，也比去年季後賽除了世界大賽的收視率要高。

根據「Sports Media Watch」統計，大聯盟明星對抗賽的收視率為3.9，低於去年的4.2、751萬人紀錄，是最近7年來第5次寫下新低（2016、2018、2019、2022、2023年）。

大聯盟明星賽的收視率仍高於NFL（國家美式足球聯盟）、NBA（國家籃球協會）以及NHL（國家冰球聯盟）三項職業大賽的明星賽，不過Yahoo Sports指出，其他三大賽都有球員受傷風險，導致明星賽對抗性、精彩度不足，棒球相對沒這個問題。

另外大聯盟明星對抗賽前一天的全壘打大賽，吸引了611萬人觀看，隱隱有追上對抗賽的趨勢，今年藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）奪冠，與名人堂父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）並肩的戲碼也很精彩。

值得一提的是，無論明星賽或是全壘打大賽，收視率仍然高過去年大聯盟季後賽除了世界大賽外的任何一戰，去年除了世界大賽外，季後賽收視率最高是美聯冠軍系列賽洋基對太空人第2戰，平均收視人數是589萬人。

明星賽 大聯盟 世界大賽

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