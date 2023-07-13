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MLB／紅雀戰績低迷要當賣家 但總管否認投降：是為明年鋪路

聯合新聞網／ 綜合報導
戰績不佳的紅雀將成為大賣家。 美聯社
戰績不佳的紅雀將成為大賣家。 美聯社

MLB交易大限將近，戰績好、不好的球隊都得思考如何重整陣容，而本季戰績讓人失望的紅雀，外界預期他們今年可能當交易市場賣家，總裁（John Mozeliak）今日受訪也坦承，球隊在交易大限前確實會當「拍賣者」。

上季仍有90勝、闖進外卡戰的紅雀今年戰績一落千丈，目前僅38勝52負的戰績於國聯中區穩居爐主，落露龍頭紅人11.5場，在國聯外卡也和第三名的巨人有多達11場差距，與季後賽可說漸行漸遠。

面對如此困境，總裁莫札里亞克（John Mozeliak）在接受《bleavnetwork》主持人惠勒（Braxton Wheeler）採訪時說道，「球隊沒有如我們希望的那樣打球，這沒有任何藉口。現在的情況是，我們對接下來三、四周有什麼想法？能做出什麼改變？我們並非一定要舉白旗，但我們任何決定或動作，都是試著為明年鋪路。」

莫札里亞克接著宣示，球隊在交易大限前將定調為拍賣者，「我覺得我現在能說的，是我們會交易走一些人。但我不知道這些人會是家喻戶曉的球星，或是明年不太可能回來的球員。」

根據莫札里亞克的說法，球隊骨幹亞瑞納多（Nolan Arenado）、高史密特（Paul Goldschmidt），將成自由球員的蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、隊魂韋恩萊特（Adam Wainwright），都有可能被擺上貨架。

MLB 紅雀

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