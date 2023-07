MLB／紅雀戰績低迷要當賣家 但總管否認投降：是為明年鋪路

MLB交易大限將近,戰績好、不好的球隊都得思考如何重整陣容,而本季戰績讓人失望的紅雀,外界預期他們今年可能當交易市場賣家,總裁(John Mozeliak)今日受訪也坦承,球隊在交易大限前確實會當「拍賣者」。

上季仍有90勝、闖進外卡戰的紅雀今年戰績一落千丈,目前僅38勝52負的戰績於國聯中區穩居爐主,落露龍頭紅人11.5場,在國聯外卡也和第三名的巨人有多達11場差距,與季後賽可說漸行漸遠。

面對如此困境,總裁莫札里亞克(John Mozeliak)在接受《bleavnetwork》主持人惠勒(Braxton Wheeler)採訪時說道,「球隊沒有如我們希望的那樣打球,這沒有任何藉口。現在的情況是,我們對接下來三、四周有什麼想法?能做出什麼改變?我們並非一定要舉白旗,但我們任何決定或動作,都是試著為明年鋪路。」

Here’s the link for anyone wondering where to find the interview #STLCards https://t.co/fxUFqg8Raj