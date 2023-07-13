MLB／洋基打線低迷怎麼救？基特獻策：交易來索托
洋基隊本季打擊狀況低迷，當家球星賈吉（Aaron Judge）受傷後更是宛如「死屍打線」，不過洋基目前只落後外卡第3的太空人1場勝差，傳奇球星基特（Derek Jeter）也獻策，可以考慮交易來教士隊強打索托（Juan Soto）。
洋基自賈吉缺陣以來，整體攻擊指數0.667（OPS）排大聯盟第27，他們也開除原打擊教練，聘請《MLB Network》分析師凱西（Sean Casey）。基特則認為可以觀察教士的狀態，目前教士43勝47敗，落後國聯外卡第3的巨人6場勝差。
「我相信教士有可能火熱起來，在國聯西區掀起波瀾。不過如果教士接下來幾周表現不佳，我不介意看見洋基交易來索托。你不知道賈吉會缺席多久，他們需要一些進攻，我認為這是有道理的」基特說。
現年24歲的索托擺脫季初低潮，本季出賽90場，敲出15轟、47分打點，選到83次保送，打擊率2成65，OPS值0.898排大聯盟第10。
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