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MLB／洋基條紋球衣將出現廣告補丁 每年進帳2000萬美元

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基球衣將出現廣告補丁。 截圖自洋基官方推特
洋基球衣將出現廣告補丁。 截圖自洋基官方推特

大聯盟今年開放各隊在球衣放上廣告補丁，洋基隊今天正式宣布，和Starr保險公司（Starr Insurance）成為球隊合作夥伴，經典條紋球衣會出現該公司的標誌。據大聯盟官網報導，洋基每年可藉此獲取2000萬美元。

紐約郵報》指出，雙方合作關係將持續到2031年，這是大聯盟史上最有利潤的交易，這塊廣告補丁將在7月21日洋基主場對上皇家隊時，正視亮相。

洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）發聲明表示，「我們非常自豪地歡迎Starr成為洋基第一個合作夥伴。過去十年裡，Starr一直是我們的保險承包商，這為我們預先建立合作關係，與他們的領導團隊密切合作。」

大都會今年也和紐約長老會醫院合作，放上廣告補丁，不過原本紅、白配色讓人聯想到費城人，因此遭到球迷強烈抗議。大都會最終改成橘、藍配色，以符合球隊視覺。洋基這次的廣告補丁配色則是藍底白字。

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