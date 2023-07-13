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MLB／大聯盟明年海外戰4地開打 亞洲選首爾沒台灣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟公布明年海外戰地點，亞洲選擇南韓，交戰組合為道奇與教士。 截圖自大聯盟官方推特
大聯盟公布明年海外戰地點，亞洲選擇南韓，交戰組合為道奇與教士。 截圖自大聯盟官方推特

大聯盟公布明年海外戰地點，分別是倫敦、墨西哥市、首爾以及聖多明哥，南韓與多明尼加都是首次舉辦，名單依舊沒有台灣，最近一次有現役大聯盟球員來台獻技已經是2011年的事。

這是南韓第一次舉辦大聯盟例行賽，也是繼日本後，大聯盟第二次將例行賽移師到亞洲國家，而且還是2024年的大聯盟開幕戰，大聯盟過去9度將開幕戰辦在海外，其中日本東京就占了5次，另外墨西哥、波多黎各、澳洲各1次，最近一次是2019年。

首爾系列賽將由道奇隊對上教士隊，道奇隊總裁卡斯登（Stan Kasten）表示，球隊一直致力於協助棒球拓展到各地，曾到過墨西哥、中國以及澳洲比賽，很期待南韓加入這個名單，「我知道我們的球員都很興奮，能夠到富有棒球天賦的國家出賽，他們培養出了像是朴贊浩、崔希涉、柳賢振這樣的選手。」

大聯盟過去談論到海外戰地點，台灣的名字不時浮現，今年6月大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）就曾表示，亞洲國家包含日本、台灣、南韓，「都是我們計畫中非常重要的一部分，會在未來幾年到這些國家比賽。」

去年季中大聯盟國際部亞洲地區副總裁史莫（Jim Small）帶隊參觀南韓球場時，也有韓媒報導指出，大聯盟有意進行亞洲巡迴賽，希望一次到南韓、台灣兩度出賽。

台灣過去曾有道奇隊在1993、2010年來台進行表演賽，2011年則是組成大聯盟明星隊來台，與中華棒協組成的中華隊進行5場比賽，不過未曾在台灣進行過例行賽，場地仍是一大因素。

大聯盟與球員工會公布的海外戰行程表如下，日期皆為美國時間：

• 首爾系列賽：道奇對教士，3月20、21日（大聯盟開幕戰）

• 墨西哥市系列賽：太空人對洛磯，4月27、28日

• 倫敦系列賽：大都會對費城人，6月8、9日

• 聖多明哥系列賽：紅襪對光芒，3月9、10日（春訓）

大聯盟 道奇 教士

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