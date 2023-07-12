MLB／讚貝茲是最強球員 有無球星私下招募大谷說是祕密

儘管大谷翔平無法在今年明星賽展現二刀流，但他仍是球迷及球員關注的焦點，原因是他今年季後將成為自由球員。水手球迷今天在比賽中高喊「快來西雅圖」，外媒則相當好奇有沒有球員趁明星賽時招募他。

大谷翔平今天透露最喜歡的球員是守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez），賽後談到最強球員時則點名道奇隊貝茲（Mookie Betts），他認為貝茲能守右外野、游擊和二壘，沒有人能力那麼強，光看就覺得很厲害。

有媒體詢問是否有被其他球隊選手私下招募，大谷翔平笑著回應：「這是秘密。就算想說也不能說出口。」

針對球迷向大谷喊話，水手球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）透露有和大谷聊很多事情，但沒有招募大谷，因為不能違反聯盟規定，「我只是問了幾個問題。這是一件很有趣的事，看到整個城市團結一致，他們只要團結就能做些了不起的事，我覺得很酷。」