MLB／紅雀戰績低迷恐當賣家 亞瑞納多將成籌碼：已不意外

紅雀隊上半季38勝52敗，在國聯中區敬陪末座，外界預期他們今年可能當交易市場賣家，明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）自然成為交易流言主角。

亞瑞納多生涯第8度入選明星賽，不過紅雀戰績卻岌岌可危，亞瑞納多直言，「這是艱難的上半季，沒有人想這樣。我們知道聖路易的球迷不開心，我們完全能理解。如果他們不開心，可以想像我們現在的處境。」

對於身陷交易流言，亞瑞納多表示，「我被交易過一次，我認為當時很多人都感到驚訝，我想接下來發生的事不會再讓我感到驚訝。」亞瑞納多2013年在洛磯隊登上大聯盟，逐漸成為球隊看板球星，2021年亞瑞納多卻被洛磯交易到紅雀。他效力洛磯期間，入選過5屆全明星，拿下7座金手套與4座銀棒獎。

《ESPN》指出，紅雀隊左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）和弗萊賀提（Jack Flaherty）比較有可能被交易。亞瑞納多表示，「看到某些事發生仍然會讓人驚訝，但我明白某些事就是得這麼做。」

今年是亞瑞納多生涯第8次入選明星賽，他本季敲出19轟、62分打點，打擊率0.283，整體攻擊指數（OPS）0.850。