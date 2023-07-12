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MLB／明星賽24小時東西岸來回飛好忙 Y.狄亞茲當爸前先開轟
光芒隊重砲Y.狄亞茲（Yandy Diaz）生涯首度入選明星賽，同時即將迎來人生第1個小孩，讓他在明星賽期間東岸、西岸來回奔波當「空中飛人」，比賽中卻沒有展現疲態，2局下就轟出陽春砲，幫助美聯先馳得點。
根據外電報導，狄亞茲妻子的預產期是周四(13日)，因此狄亞茲周一(10日)沒有先飛往西雅圖，按例在全壘打大賽前受訪並練球，直到周二(11日)才搭乘夜間班機，隔天上午抵達西雅圖。
儘管狄亞茲沒有參加賽前訓練，顯然睡眠不足沒對他造成影響，2局下就相中海盜隊凱勒（Mitch Keller）80英里的滑切球，把球轟出左外野大牆。
明星賽結束後，球員預計會在西雅圖過夜，隔天才回母隊。不過準人父狄亞茲卻趕緊收拾行李，再搭夜間班機回到東岸。他預定當地早上6點抵達目的地，而妻子預計在早上7點剖腹生產。這瘋狂24小時應該會讓狄亞茲永生難忘。
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