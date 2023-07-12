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MLB／古巴外野雙人開局演「背靠背」美技 做招牌動作慶祝

聯合新聞網／ 綜合報導
美聯古巴外野雙人組賈西亞（左）和阿羅薩雷納（右）首局就上演「背靠背」五星級美技。 歐新社、路透
美聯古巴外野雙人組賈西亞（左）和阿羅薩雷納（右）首局就上演「背靠背」五星級美技。 歐新社、路透

2023年大聯盟明星賽今天在水手隊主場展開，美聯古巴外野雙人組賈西亞（Adolis Garcia）和阿羅薩雷納（Randy Arozarena）首局就上演「背靠背」五星級美技，讓明星球員們都笑開懷。

遊騎兵右外野手賈西亞和光芒左外野手阿羅薩雷納，過去在紅雀隊體系是隊友，曾夢想一起打明星賽。如今夢想成真的兩人把握機會，接力上演全壘打牆前接殺美技。身為苦主之一的道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）賽後對阿羅薩雷納開玩笑地說，「你不能沒收別人安打，自己又打安打，只能選一個。」阿羅薩雷納回他：「對不起！」

阿羅薩雷納坦言能完成美技是受賈西亞激勵，「這是一個特別的第一局，老實說，賈西亞激勵我完成美技，我們真的很享受。」阿羅薩雷納回憶當下和賈西亞做出招牌雙臂交叉慶祝動作，「我們就盯著對方，他做了我的招牌動作，我真的為他感到開心，也為我今晚的表現開心。」

阿羅薩雷納看向右外野的賈西亞，做招牌動作慶祝。 路透
阿羅薩雷納看向右外野的賈西亞，做招牌動作慶祝。 路透

賈西亞則在受訪時表示那球難度很高，「陽光在右外野真的很麻煩，我一開始真的看不到球。」他和阿羅薩雷納賽前曾表示要爭取MVP，因此他透露接到球後對阿羅薩雷納說，「我們嘗試取得MVP競爭優勢。」

不過今天國聯靠著洛磯隊E‧狄亞茲（Elias Diaz）的一發逆轉2分砲，以3：2拿下勝利，E‧狄亞茲也拿下今年明星賽MVP。

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