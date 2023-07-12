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MLB／大谷最愛球員是守護者「Nice Guy」坦言想破賈吉紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

大谷翔平今天在明星賽現場被問各式各樣的問題，前大聯盟球員楊恩（Chris Young）問大谷「最喜歡的球員是誰？」大谷翔平也給出答案。

大谷翔平透露最喜歡的球員是守護者隊內野手拉米瑞茲（Jose Ramirez），雖然兩人在例行賽不同隊，但彼此見面交談都很有趣，他是個「Nice Guy」。

由於大谷今年開轟效率驚人，被問到是否想挑戰洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）去年的62轟紀錄，大谷說，「當然想這麼做，但現在更注重保持健康。」

大谷今天打第二棒，首打席被響尾蛇隊賈倫（Zac Gallen）三振，第二打席對決前隊友科布（Alex Cobb），選到四壞保送上壘，隨後靠暴投、推進上三壘，但沒有得分。

大谷翔平

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