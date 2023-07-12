快訊

112分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分

今年最大贏家！他買豪宅3年轉手賺3700萬 房仲揭原因

評／歐洲推共同防空網 這一規劃讓法國怒火中燒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／狄亞茲代打逆轉砲奪MVP 國聯終止明星賽9連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
狄亞茲的逆轉兩分砲，幫助國聯明星隊終結美聯明星隊的9連勝。 路透社
狄亞茲的逆轉兩分砲，幫助國聯明星隊終結美聯明星隊的9連勝。 路透社

大聯盟明星對抗賽近年由美聯占據優勢，今天國聯明星隊終於扭轉局面，靠著8局上E‧狄亞茲（Elias Diaz）的一發逆轉2分砲，以3：2拿下勝利，終結美聯明星隊的9連勝。

E‧狄亞茲也成為洛磯隊隊史第一位明星賽MVP，他接受訪問時表示：「有很多情緒，從沒想過我能夠獲選，而且為球隊贏球提供貢獻，拿下MVP。」

從1988年起算，美聯明星隊一共拿下27勝，扣掉1場和局、因疫情暫停一屆，國聯明星賽這段期間只拿下6勝，加上今天是第7勝，也終結連敗，國聯拿下明星賽第44勝，美聯累積47勝。

美聯明星隊靠著2局下Y‧狄亞茲（Yandy Diaz）的陽春砲先馳得點，不過4局上馬丁尼茲（J.D. Martinez）敲出二壘打後，打擊王兼安打王阿拉斯（Luis Arraez）立刻敲安追平比數。

6局下美聯再靠著兩支安打攻占二三壘，比切特（Bo Bichette）的高飛犧牲打追平，8局上E‧狄亞茲在無人出局、一壘有人時被換上場代打，第一次獲選明星賽的他將包提斯塔（Felix Bautista）的86.9哩叉指球轟上左外野看台，一棒逆轉。

E‧狄亞茲成為大聯盟史上第24位在明星賽生涯首打席就開轟的球員，第23人是今天也開轟的Y‧狄亞茲，而前一次國聯明星隊球員在8局以後敲出超前轟，是1995年柯尼（Jeff Conine）的陽春砲，將比數改寫為3：2也就此贏球。

低比數的勝負，兩隊防守上都有不少美技演出，讓觀眾大飽眼福，1局上賈西亞（Adolis Garcia）先在右外野克服陽光在牆邊完成接殺，左外野的阿羅薩雷納（Randy Arozarena）也立刻跳接一顆高難度飛球；兩隊捕手也各有一次阻殺演出，這是自2008年以來明星賽再次出現。

明星賽 大聯盟

延伸閱讀

MLB／球迷歡呼「快來西雅圖」 大谷翔平聽到了

明星賽關注度逐年下降 大聯盟何妨借鏡中華職棒

新竹棒球場改善 美職棒大聯盟指定場務13日場地檢測

MLB／左外野入口高掛他海報 卡洛爾兒時爬過的位置

相關新聞

MLB／狄亞茲代打逆轉砲奪MVP 國聯終止明星賽9連敗

大聯盟明星對抗賽近年由美聯占據優勢，今天國聯明星隊終於扭轉局面，靠著8局上E‧狄亞茲（Elias Diaz）的一發逆轉2...

MLB／球迷歡呼「快來西雅圖」 大谷翔平聽到了

大聯盟年度盛事明星對抗賽今天舉行，大谷翔平站上打擊區時獲得不平凡歡呼聲，水手隊球迷高喊著「快來西雅圖」，大谷聽見了，只不...

MLB／遊騎兵6球員同時在明星賽場上 創72年來首見紀錄

遊騎兵今年成功崛起，目前高居國聯西區龍頭，更有多名球員入選明星賽。今天他們共有6人同時在明星賽球場上，寫下72年來首見紀錄。 美聯先發野手有5人是遊騎兵球員，分別是二壘手塞米恩（Marcus S

MiLB／林昱珉20歲生日迎好消息 近日赴2A報到

旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉今天過20歲生日也傳出好消息，近期出賽表現亮眼，曾連2場先發單場10K，生涯將首度升上小聯...

MLB／大谷翔平曝驚人日常 吃完早餐繼續睡、本季從未外食

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平今天透露「驚人日常」，他在主場夜間比賽當天，起床吃完早餐後會馬上繼續睡覺...

MLB／大谷翔平19項數據居天使第一 球衣銷量不敵勇士亞古納

天使隊明星賽前勝率再度跌破5成，不過大谷翔平表現仍相當夢幻，成為今年美聯MVP大熱門，有日媒統計，大谷19項投打數據排名全隊第一。 大谷共有12項打擊數據排名第1，包括出賽數（89）、打席數（3

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦