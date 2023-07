MLB／狄亞茲代打逆轉砲奪MVP 國聯終止明星賽9連敗

大聯盟明星對抗賽近年由美聯占據優勢,今天國聯明星隊終於扭轉局面,靠著8局上E‧狄亞茲(Elias Diaz)的一發逆轉2分砲,以3:2拿下勝利,終結美聯明星隊的9連勝。

E‧狄亞茲也成為洛磯隊隊史第一位明星賽MVP,他接受訪問時表示:「有很多情緒,從沒想過我能夠獲選,而且為球隊贏球提供貢獻,拿下MVP。」

Elias Díaz just flipped this #AllStarGame on its head! pic.twitter.com/a676EZsZ53