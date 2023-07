MLB／葛雷諾vs.葛雷諾誰會贏？兒子：要看計時或出局制

藍鳥隊重砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)今天抱回全壘打大賽冠軍,跟進父親葛雷諾(Vladimir Guerrero)的成就,成為史上第一對都稱霸過全壘打大賽的父子檔,被問到兩位葛雷諾若一起參賽,誰會勝出?兒子理性分析,「如果是計時制,我會贏,如果是出局制,我爸會贏。」

小葛雷諾2019年3輪瘋狂炸裂91轟卻未奪冠,接下來面對全壘打大賽戰帖都婉拒,直到今年在家人的盼望下才再度參賽。

小葛雷諾在首輪前半還未找到感覺,但一旦進入節奏就開始一轟接一轟,他在前兩輪淘汰貝茲(Mookie Betts)、 羅德里奎茲(Julio Rodriguez),決賽再以25轟擊敗光芒隊阿羅薩雷納(Randy Arozarena)。

「真的不簡單。」小葛雷諾表示,「有些人可能覺得打這個比賽很簡單,但要在3分鐘裡都全力揮擊,真的會讓你精疲力盡。」

父親在2007年奪得全壘打大賽冠軍時,小葛雷諾才8歲,「老實說,我不太記得2007年了,但我很開心、很驕傲我和我爸都贏得了全壘打大賽。」至於父親有沒有給予建議,他笑說:「0建議,開轟就對了。」

