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MLB／曾被王建民牽制嚇到連滾帶爬 凱西接任洋基打擊教練

聯合新聞網／ 綜合報導
前大聯盟球星凱西。 美聯社
前大聯盟球星凱西。 美聯社

洋基本季打擊成績慘澹，昨天做出28年來首次季中教練團異動，打擊教練勞森（Dillon Lawson）被解雇。今天馬上宣布找到新任打擊教練，將由台灣球迷不陌生的前大聯盟球星凱西（Sean Casey）接任。

凱西生涯12年陸續效力印地安人（守護者前身）、紅人、海盜、老虎及紅襪隊，曾3次入選明星賽，生涯累積1531支安打、130轟，打擊率高達3成02。

2008年是凱西大聯盟生涯最後一季，他當年效力紅襪隊，和當時還在洋基效力的王建民有不少交手紀錄。有次王建民投球時做假牽制，凱西嚇得連滾帶爬回到二壘，實際上二壘根本沒有守備員，凱西也露出尷尬的笑容，令台灣球迷津津樂道。

凱西退休後擔任《MLB Network》球評，他和洋基總教練布恩（Aaron Boone）1998年到2003年期間曾共同效力紅人，布恩受訪時表示，「任何和他接觸過的人都知道，激勵能力是他最偉大的天賦，我迫不及待地想讓他幫助球員發揮潛力，毫無疑問，他將對球隊產生巨大的影響，」

王建民 洋基

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