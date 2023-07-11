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MLB／輸球感覺太糟糕 大谷翔平：一年比一年渴望季後賽

中央社／ 綜合外電報導
大谷翔平在交易大限前的動向將成最大焦點。 法新社
大谷翔平在交易大限前的動向將成最大焦點。 法新社

洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平已連續5個賽季無緣季後賽，他今天說，他不喜歡輸球的感覺，只想專心在這個賽季上，竭盡所能地替球隊爭取勝利。

綜合法新社與美聯社報導，現年29歲的大谷今天在MLB明星賽登場前於西雅圖對記者說，他對季後賽的渴望與日俱增。天使本季戰績45勝46敗，恐將讓大谷第6度嘗試闖進季後賽的努力成為泡影。

大谷透過翻譯表示：「這種感覺一年比一年強烈。輸球的感覺太糟糕了。（我想）贏，所以一年比一年更想闖進季後賽。」

大谷明天將在明星賽扛起美國聯盟第2棒指定打擊，本賽季結束後，他將成為自由球員。

天使目前在美聯西區排名第4，在過去10場比賽中輸了9場，勝率跌至5成以下。全隊自2014年以來即未闖進過季後賽，且自2009年以來就沒有在季後賽贏過球。

作為一名右投手，大谷本賽季迄今拿下7勝4敗，自責分率3.32，投出132次三振。在打擊方面，大谷目前以32支全壘打居大聯盟榜首，有71分打點，打擊率0.302。

大谷在今年賽季過後將取得自由球員資格，預料他將拿到一張破紀錄的天價合約。美聯社報導，皇家的培瑞茲（Salvador Perez）和藍鳥的羅瑪諾（Jordan Romano）看好大谷有望簽下價值6億美元（約新台幣188億元）的合約，道奇球星弗利曼（Freddie Freeman）認為大谷是獨角獸，身價無法用數字量化。

大谷談到成為自由球員的問題時說：「我現在只想專注於這個賽季，盡我所能，替球隊爭取勝利。」

美職大聯盟球員交易截止日為8月1日，天使可趁大限前交易大谷，換取一批潛力新秀。法新社報導，目前最有興趣與大谷簽訂長約的球隊包括洛杉磯道奇、紐約洋基和舊金山巨人。

天使 明星賽 大聯盟

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