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MLB／A-Rod搶救天使有大膽的想法 「交易大谷和神鱒」
明星周話題聚焦大谷翔平，連FOX轉播台上聊的都是天使隊該不該交易他，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）提出讓天使在5年內奪冠的3步驟。
大谷與天使的合約只剩下半季，眼看球隊近況慘跌，大谷想在這支球隊一圓季後賽夢的機率越來越低，各隊打探交易的洽詢聲也越來越熱絡，今天FOX在明星賽的轉播上話題就直接聊起天使該不該交易大谷。
「如果這麼做，天使能在5年內奪冠。」A-Rod提出大膽的想法，他說：「第一交易大谷，第二交易楚奧特（Mike Trout），藉此換來5到6名選手、囤積選秀首輪選手，第三步是找來像艾普斯坦（Theo Epstein）之類的人，交給他經營權，由他負責運作。」
A-Rod的論點是，天使擁有兩位最強球員卻贏不了，那麼即使少了兩人，結局也是一樣，天使想要重建必須壯士斷腕。
A-Rod直指，「你幾乎能說天使擁有兩位當代最佳球員，但他們在過去10年來戰績卻不好，而現在他們可以送出其中一人，重新添載戰力。」而送出兩人換回的「包裹」，足以讓天使囤積能在來年發芽且強盛多年的農場戰力。
Today's Troutani thread— 🦄 (@Shooo_sy0Z265a6) July 10, 2023
Spring mood in 2021🥰🥰
今日のトラウタニ投稿です💗
ああ、大谷くんの膝に優しく手を置くトラウト兄と笑顔の大谷くんにきゅん#1日1トラウタニ #MikeTrout #ShoheiOhtani #2021March pic.twitter.com/m5uTLZo5Y7
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