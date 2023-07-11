MLB／A-Rod搶救天使有大膽的想法 「交易大谷和神鱒」

明星周話題聚焦大谷翔平，連FOX轉播台上聊的都是天使隊該不該交易他，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）提出讓天使在5年內奪冠的3步驟。

大谷與天使的合約只剩下半季，眼看球隊近況慘跌，大谷想在這支球隊一圓季後賽夢的機率越來越低，各隊打探交易的洽詢聲也越來越熱絡，今天FOX在明星賽的轉播上話題就直接聊起天使該不該交易大谷。

「如果這麼做，天使能在5年內奪冠。」A-Rod提出大膽的想法，他說：「第一交易大谷，第二交易楚奧特（Mike Trout），藉此換來5到6名選手、囤積選秀首輪選手，第三步是找來像艾普斯坦（Theo Epstein）之類的人，交給他經營權，由他負責運作。」

A-Rod的論點是，天使擁有兩位最強球員卻贏不了，那麼即使少了兩人，結局也是一樣，天使想要重建必須壯士斷腕。

A-Rod直指，「你幾乎能說天使擁有兩位當代最佳球員，但他們在過去10年來戰績卻不好，而現在他們可以送出其中一人，重新添載戰力。」而送出兩人換回的「包裹」，足以讓天使囤積能在來年發芽且強盛多年的農場戰力。