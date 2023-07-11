MLB／明星賽碰到大谷翔平聊什麼？ 千賀滉大：秘密
明星賽匯聚來自各隊的球星，大谷翔平依然是最忙碌的那個人，效力大都會隊的同胞千賀滉大也只獲得短暫的打招呼時間，兩人聊了什麼？千賀搖搖頭，以英文回答：「秘密」。
千賀遞補入選明星賽，在旅美第一年就解鎖一項大任務，今天在媒體日活動上見識大谷有多搶手，他先是擔心著自己恐怕也很難找到大谷的空檔與他聊天，兩人隨後在場上碰到，彼此握手後閒聊幾句。
A meeting of two Japanese stars. 🇯🇵— MLB (@MLB) July 10, 2023
Shohei Ohtani and Kodai Senga reunite during All-Star Media Day. pic.twitter.com/BQHul07x9L
被問到是否會拉攏大谷成為自己隊友時，千賀先是笑答：「我要把大都會球帽戴在他頭上。」若能與大谷成為隊友，他說：「現在我們都不知道他會去哪裡，也不知道我到時是否還在，如果能在同一隊重逢，那一定會很棒。」
太空人教頭貝克（Dusty Baker）執掌美聯明星隊兵符，也被問到對於麾下擁有大谷的期待，他說：「大家都希望他能在自己隊上，他是棒壇有史以來最驚人的選手，我看過很多優秀的選手，但沒看過有人可以跑得像風一樣，投出100哩的球速，還有出色的打擊。」
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