MLB／明星賽碰到大谷翔平聊什麼？ 千賀滉大：秘密

明星賽匯聚來自各隊的球星,大谷翔平依然是最忙碌的那個人,效力大都會隊的同胞千賀滉大也只獲得短暫的打招呼時間,兩人聊了什麼?千賀搖搖頭,以英文回答:「秘密」。

千賀遞補入選明星賽,在旅美第一年就解鎖一項大任務,今天在媒體日活動上見識大谷有多搶手,他先是擔心著自己恐怕也很難找到大谷的空檔與他聊天,兩人隨後在場上碰到,彼此握手後閒聊幾句。

A meeting of two Japanese stars. 🇯🇵



Shohei Ohtani and Kodai Senga reunite during All-Star Media Day. pic.twitter.com/BQHul07x9L