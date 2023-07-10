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MLB／金鶯持續振翅高飛 暴打15分橫掃美中龍頭雙城

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯隊今天靠著六支全壘打攻下15分，雙雙創下本季新高。 美聯社
金鶯隊今天靠著六支全壘打攻下15分，雙雙創下本季新高。 美聯社

本季戰績跌破許多人眼鏡的金鶯隊在上半季有個完美的收尾，在作客明尼蘇達的最終戰以15：2擊潰雙城，完成系列賽橫掃。上半季以54勝35敗收尾，不只是全聯盟第三佳戰績，也持續緊追分區龍頭光芒，兩隊目前僅剩兩場勝差。

今天金鶯火力大爆發，單場掃出六支全壘打及15分皆是本季新高，在這個系列賽面對全聯盟團隊防禦率第三低的雙城，金鶯隊一共打下24分，打線狀況相當不錯。金鶯持續以驚人的速度推進勝場數，這場勝利是本季球隊的第54勝，在2018年宣告重建後，金鶯在2018至2021整整四年間，勝場數從未超過這個數字，顯見在新秀陸續「開箱」後，球隊正重新步入正軌。

「這是一場令人驚嘆的打擊表現」，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）說，上週對雙城的系列賽，金鶯隊三場只得三分，在這系列賽有著強勢的反彈，「先發投手是關鍵，我們今天展現了打擊火力，雖然近期打擊有點陷入乾旱期，但這群人讓大家看到我們有多少本錢，很高興每個人都能參與其中。」

金鶯隊今天的先發投手吉布森（Kyle Gibson）投出加盟金鶯後的代表作，主投七局飆出了11K是生涯新高。金鶯隊連續七場先發投手投滿六局，且已經是連續五場的優質先發。「我們需要幾次休息才能繼續前進」，吉布森說，「稍微調整後我們以五連勝結束上半季，在客場以令人信服的方式擊敗分區龍頭級別的對手，我想每個人的感覺都很好。」

團隊 金鶯

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