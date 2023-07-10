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MLB／藤浪晉太郎解決阿洛尤和張育成 連6戰無失分ERA降到9

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎近期表現漸入佳境。 路透社
藤浪晉太郎近期表現漸入佳境。 路透社

運動家隊日籍火球男藤浪晉太郎今天在得點圈有人時登板解危，接連讓紅襪隊阿洛尤（Christian Arroyo）和張育成擊出飛球出局，總計主投0.2局無失分，將連續未失分場次推進到6場，防禦率下降到9.00。

紅襪8局下靠著吉田正尚的全壘打超前比分，接著又攻占得點圈。運動家換上藤浪，先讓阿洛尤擊出右外野飛球出局，接下來面對張育成，先投2顆指叉球形成1好1壞，最後飆出99.7英里（約160.4公里）的速球，讓張育成敲出右外野飛球被接殺，成功將分差控制在1分，不過運動家9局上無功而返，最終仍以3：4輸球。

藤浪晉太郎開季擔任先發投手表現悽慘，剛開始轉戰牛棚仍表現不佳，直到進入6月才逐漸穩定。藤浪近15場比賽4勝2敗，防禦率為2.93，近6戰更是沒丟過分數，為上半季畫下完美的句點。

藤浪的好表現受許多日本球迷好評，紛紛在新聞留言區表示，「選擇挑戰大聯盟是正確的決定」、「直球幾乎都超過100英里，真是太神奇了」、「很期待下半季」，不過也有部分球迷看衰藤浪的表現無法維持。

藤浪晋太郎

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