MLB／大聯盟選秀 近20年狀元名單

在今天登場的一年一度大聯盟選秀，海盜隊挑選了路易斯安那州立大學王牌投手史肯斯（Paul Skenes）成為狀元。但該校的好消息不只如此，握有第二順位的國民隊隨即以榜眼籤選入史肯斯的外野手隊友克魯斯（D

2023-07-10 11:56