MLB／頂上對決第三戰 光芒打爆勇士防禦率王扳回一城

前兩戰皆敗給勇士、苦吞七連敗的光芒今天面臨系列賽第三戰,快要悶壞的光芒將近期的怨氣發洩在勇士防禦率王愛德(Bryce Elder)身上,讓他僅投3.1就掉7分,苦吞本季最慘一役,最終光芒以10:4贏球。這一勝不僅幫助光芒免於在聯盟龍頭的對決中遭橫掃,也改寫了隊史在明星賽前的勝場數紀錄。

光芒在七月迎來一波大低潮,不僅丟掉了長達三個月的聯盟第一位置,就連美聯東區龍頭的寶座都越坐越不穩,在與勇士系列賽的前兩戰輸球後,跟排名第二的金鶯僅有兩場勝差。過去三戰都只得一分的光芒今天火力大爆發,將賽前以2.45防禦率位居聯盟防禦率王的明星投手愛德打爆,光是首局的得分就超過近三場的加總。

「我感覺很好」,今天開轟的狄亞茲(Yandy Diaz)說,這發全壘打終止了個人連續34場沒開轟的紀錄,同時也追平生涯新高,「簡單來說,我們只是有幾天打不出來而已,但我想我們今天回歸正常了,能夠做自己所擅長的。」被票選為明星賽一壘手的狄亞茲原先因孩子的預產期想婉拒參賽,最終在妻子的鼓勵下參與仲夏夜經典,「你可以說我對孩子的出生感到很興奮」,他笑著說。

而光芒總教練凱許(Kevin Cash)則提到,能在明星賽前最後一場比賽止敗特別重要。「上個禮拜我們完全有理由沮喪」,他說,「感覺我們表現不差,卻始終沒辦法達到預期標準,但能夠用勝利迎接明星週假期感覺好多了。」

在明星賽前光芒拿下58勝35敗,是隊史最佳成績,也是光芒首次帶著分區第一的頭銜進入全明星週。

