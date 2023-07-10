MLB／頂上對決第三戰 光芒打爆勇士防禦率王扳回一城

前兩戰皆敗給勇士、苦吞七連敗的光芒今天面臨系列賽第三戰，快要悶壞的光芒將近期的怨氣發洩在勇士防禦率王愛德（Bryce Elder）身上，讓他僅投3.1就掉7分，苦吞本季最慘一役，最終光芒以10：4贏球。這一勝不僅幫助光芒免於在聯盟龍頭的對決中遭橫掃，也改寫了隊史在明星賽前的勝場數紀錄。

光芒在七月迎來一波大低潮，不僅丟掉了長達三個月的聯盟第一位置，就連美聯東區龍頭的寶座都越坐越不穩，在與勇士系列賽的前兩戰輸球後，跟排名第二的金鶯僅有兩場勝差。過去三戰都只得一分的光芒今天火力大爆發，將賽前以2.45防禦率位居聯盟防禦率王的明星投手愛德打爆，光是首局的得分就超過近三場的加總。

「我感覺很好」，今天開轟的狄亞茲（Yandy Diaz）說，這發全壘打終止了個人連續34場沒開轟的紀錄，同時也追平生涯新高，「簡單來說，我們只是有幾天打不出來而已，但我想我們今天回歸正常了，能夠做自己所擅長的。」被票選為明星賽一壘手的狄亞茲原先因孩子的預產期想婉拒參賽，最終在妻子的鼓勵下參與仲夏夜經典，「你可以說我對孩子的出生感到很興奮」，他笑著說。

而光芒總教練凱許（Kevin Cash）則提到，能在明星賽前最後一場比賽止敗特別重要。「上個禮拜我們完全有理由沮喪」，他說，「感覺我們表現不差，卻始終沒辦法達到預期標準，但能夠用勝利迎接明星週假期感覺好多了。」

在明星賽前光芒拿下58勝35敗，是隊史最佳成績，也是光芒首次帶著分區第一的頭銜進入全明星週。