MLB／達陣10轟感言 吉田正尚：有1個人超過30轟了欸…

紅襪隊今天靠吉田正尚第8局的陽春砲以4：3擊敗運動家隊，趕在明星賽前的最後一戰達到10轟，成為史上第9位在大聯盟第一年就達到雙位數全壘打的日籍選手，賽後被問到10轟卻妙答：「可是有1個人已經超過30轟了欸…」他指的正是32轟的日本同胞大谷翔平。

吉田此役4打數敲出2安打，已經連續7場雙安，為大聯盟本季最長紀錄，總教練柯拉（Alex Cora）為他的半季表現給出「A」的好評，更直言給低於這個評分的人，不知道是在看什麼。

吉田半季成績為打擊率3成16、上壘率3成82、長打率4成92，貢獻95安、10轟、44分打點。

吉田開玩笑說，與「綠色怪物」建立了不錯交情，回顧上半季成績，最慶幸在沒什麼病痛的情況下穩定出賽。

展望下半季，他說：「希望可以再打出像今天這樣的關鍵全壘打，今天的氣氛真的很棒，現在球隊還是分區墊底，我們唯一能做的就是趕上落後，我也會做好準備。」