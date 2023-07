MLB／大學版狄葛隆+楚奧特 MLB選秀首見同校狀元榜眼

在今天登場的一年一度大聯盟選秀,海盜隊挑選了路易斯安那州立大學王牌投手史肯斯(Paul Skenes)成為狀元。但該校的好消息不只如此,握有第二順位的國民隊隨即以榜眼籤選入史肯斯的外野手隊友克魯斯(Dylan Crews),而這也是大聯盟選秀首次前兩順位由同校包辦。

LSU's Paul Skenes and Dylan Crews make history becoming the first pair of teammates to go 1st and 2nd overall.



