MLB／大學版狄葛隆+楚奧特 MLB選秀首見同校狀元榜眼

在今天登場的一年一度大聯盟選秀，海盜隊挑選了路易斯安那州立大學王牌投手史肯斯（Paul Skenes）成為狀元。但該校的好消息不只如此，握有第二順位的國民隊隨即以榜眼籤選入史肯斯的外野手隊友克魯斯（Dylan Crews），而這也是大聯盟選秀首次前兩順位由同校包辦。

LSU's Paul Skenes and Dylan Crews make history becoming the first pair of teammates to go 1st and 2nd overall.



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過去在歷史上選秀順位最高的隊友為2011年的柯爾（Gerrit Cole）及包爾（Trevor Bauer），兩人分別是第一順位及第三順位，而這項紀錄在12年後的今天被超越。今年選秀被外界視為選秀大年，更有媒體大膽直言，前五順位的球員放到往年可能都有狀元等級。而史肯斯與克魯斯在選前各自都有不低的狀元呼聲，最終由史肯斯脫穎而出。

史肯斯被譽為是繼「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後最棒的大學投手，他本季在大學賽季繳出12勝2敗，1.69的防禦率外帶209K，三振數超過第二名至少50次，個人也奪下季後錦標賽最傑出球員。在用鋁棒打擊的大學聯賽，這樣的成績可說是令人瞠目結舌，而他均速能達三位數的火球也被大聯盟官網評為滿分。

但克魯斯的表現也不遑多讓，鎮守中外野的他本季拿下代表年度最佳業餘球員的金釘鞋獎，在大三賽季73場比賽中敲出18轟，打擊三圍是.426/.567/.713。

克魯斯與史肯斯也被稱為是大學版的「楚奧特（Mike Trout）和狄葛隆（Jacob deGrom）」。在一投一打的宰制性表現下，路易斯安那州立大學一路過關斬將奪下隊史第七座全國冠軍。

在本賽季的大多數時間，克魯斯都是大聯盟官網的待選球員第一名，但最終史肯斯靠著他的歷史級成績成功超車。兩人的瑜亮情結從大學一路延續至職業，就待時間證明這兩人中誰會是更好的球員。