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MLB／從小就是天使迷 海盜選進的狀元有「大谷夢」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟選秀今天登場，海盜隊以狀元籤挑選路易斯安那州立大學王牌投手史肯斯（Paul Skenes，圖），他被譽為2009年史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後最受矚目的大學投手。 路透社
大聯盟選秀今天登場，海盜隊以狀元籤挑選路易斯安那州立大學王牌投手史肯斯（Paul Skenes，圖），他被譽為2009年史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後最受矚目的大學投手。 路透社

大聯盟選秀今天登場，海盜隊以狀元籤挑選路易斯安那州立大學王牌投手史肯斯（Paul Skenes），他被譽為2009年史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後最受矚目的大學投手，同時在打擊方面也展現天賦，期望在大聯盟作為「二刀流」，曾吐露大谷翔平正是他的榜樣。

史肯斯在加州森林湖市（Lake Forest）長大，距離天使球場不遠，2018年4月8日「投手大谷」在天使球場首度登板時，時年15歲的史肯斯就在觀眾席上，見證他那場前6.1局都還是完全比賽的好投。

史肯斯曾在美國空軍官校就讀兩年期間，繳出打擊率3成67、上壘率4成53、長打率6成69，他在選前的訪問中曾提到，自己從小就是天使球迷，看著楚奧特（Mike Trout）、普荷斯（Albert Pujols）、大谷翔平的比賽長大，也將大谷視為「二刀流」的榜樣；被問到心中是否有「大谷夢」，他回應：「這是當然的」。

對於他的二刀流夢，海盜總管薛寧頓（Ben Cherington）則是坦率回應：「不是我們的重點」，但並未把可能性說死。

薛寧頓表示，「他在投球上展現了驚人的進步，我們相信還有更多尚未開發的潛能，我們知道他過去作為打者也有佳績，我們會為他制定計畫，看看接下來的發展。」

天使 海盜 大谷翔平

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