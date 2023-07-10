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MLB／前兄弟洋投麥力德登上大聯盟 不到一天就被DFA
前中信兄弟隊洋投麥力德（Michael Mariot）美國時間8日被紅人隊叫上大聯盟，沒想到一球未投就被球團指定讓渡（DFA），結束不到一天的大聯盟之旅。
麥力德去年效力費城人和老虎隊3A，8月來台加盟兄弟隊，出賽5場，防禦率2.95，最終在洋將大限前被註銷。
麥力德今年轉戰美國獨立聯盟克利本鐵路工隊（Cleburne Railroaders），先發5場，防禦率5.06。他6月和紅人簽下小聯盟合約，在3A先發4場，防禦率2.59。
紅人8日將外野手拉莫斯（Henry Ramos）DFA，還把右投桑提洋（Tony Santillan）放進60天傷兵名單；再把麥力德叫上大聯盟。
不過紅人後來將投手萊福利（Ben Lively）移出15天傷兵名單，歸隊並回到先發輪值。為了再清出球員名單空間，球團最終選擇DFA麥力德。
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