MLB／張育成選1保送 紅襪5連勝、勝率5成27還沒擺脫美東墊底
台將張育成今天先發出賽，4打席僅靠1保送上壘，紅襪則靠吉田正尚8局下掃出超前陽春砲，終場以4：3擊敗運動家隊，帶著5連勝進入明星周休兵期。
張育成擔任第9棒、游擊手，3打數沒有安打，先是第2局敲出游擊方向滾地球出局，第5局打向右邊方向的飛球，3名守備球員追逐，最終由二壘手接殺，第6局選到保送上壘，第8局則是右外野飛球遭到接殺。
運動家此役一度取得3：1領先，杜沃（Adam Duvall）6局下先敲陽春砲，阿洛尤（Christian Arroyo）則在三壘有人時敲出追平三壘打，戰成3：3，8局下再由吉田正尚面對左投瓦迪查克（Ken Waldichuk）敲出致勝陽春砲。
紅襪在這波5連勝入手後，目前戰績48勝43敗、勝率5成27，在強悍的美聯東區還是敬陪末座，從5月30日起就一直居分區爐主位置。
總教練柯拉表示，能以5連勝結束明星周前的賽事，這是一段很棒的周末，希望子弟兵接下來好好享受假期，「我不會說希望打鐵趁熱、明天繼續比賽之類的話，因為那並不是事實，我們最近是打得很棒，但還是需要重整一下。」吉田正尚的3歲女兒最近就剛來到美國，他打算帶著家人好好遊覽波士頓。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言