MLB／吉田正尚致勝轟、連7場雙安 教頭打分數：不可能低於A

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）賽前才剛為吉田正尚的半季表現打出「A」的好評，馬上就證明所言不假，今天在8局下敲出致勝陽春砲，幫助紅襪以4：3擊敗運動家隊，以5連勝進入明星周休兵期；台將張育成則是3打數沒安打，靠1保送上壘。

張育成擔任第9棒、游擊手，第2局敲出游擊方向滾地球出局，第5局打向右邊方向的飛球，3名守備球員追逐，最終由二壘手接殺，第6局選到保送上壘，第8局則是右外野飛球遭到接殺。

運動家此役一度取得3：1領先，杜沃（Adam Duvall）6局下先敲陽春砲，阿洛尤（Christian Arroyo）則在三壘有人時敲出追平三壘打，戰成3：3，8局下再由吉田正尚面對左投瓦迪查克（Ken Waldichuk）敲出致勝陽陽春砲。

這已是吉田連續第7場雙安以上的比賽，為大聯盟本季最長紀錄，34場雙安則與藍鳥隊比切特（Bo Bichette）並列大聯盟第一。

賽季即將進入象徵半季分水嶺的明星周，柯拉賽前剛與媒體聊到吉田，「我知道到了打分數的時候了，他是A，如果有人給他低於這個評分，我不知道他們在看什麼。」

紅襪以5年9000萬美元簽下吉田時，外界充滿疑惑，但如今在柯拉看來球團是睿智的，「他們觀察了吉田好幾年，知道他可以在大聯盟有好表現，我知道很多人到現在對他還是有問號，但他的成績就是一名好打者。」

柯拉指出，「他能把球打進場內，可以把球打強，也能選保送，不是容易被三振的打者，不管左、右外野都有把球扛出牆的能力，我很高興我們把握了得到他的機會。」